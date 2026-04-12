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Torneo Apertura

River aprovechó los errores de Racing, ganó 2-0 en Avellaneda y lo dejó golpeado

El equipo de Gustavo Costas fue superior en el arranque, pero pagó caro sus errores defensivos: Facundo Colidio abrió el partido tras una falla de Marcos Rojo, quien luego se fue expulsado, y Sebastián Driussi lo liquidó en el cierre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi, River se impuso 2-0 sobre Racing Club en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 14 del Torneo Apertura, en un partido marcado por errores defensivos y la expulsión de Marcos Rojo.

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El equipo de Gustavo Costas arrancó mejor y dominó los primeros minutos, presionando alto y generando las situaciones más claras. A los cuatro minutos, un error en la salida de Aníbal Moreno dejó a Santiago Solari mano a mano, pero su definición fue controlada por el arquero.

Racing siguió insistiendo y reclamó un penal por una mano de Fausto Vera, aunque el VAR desestimó la jugada al considerar que hubo un rebote previo en la pierna del jugador de River.

Sin embargo, cuando mejor estaba la Academia, llegó el golpe. A los 33 minutos, Marcos Rojo falló en un despeje y dejó a Colidio de cara al gol. El delantero no perdonó y definió con precisión para el 1-0.

Antes del descanso, River tuvo chances para ampliar la ventaja, con intervenciones de Driussi y otra ocasión desperdiciada por Colidio, mientras que Racing seguía sin concretar.

En el segundo tiempo, el local fue en busca del empate y generó varias situaciones, pero volvió a fallar en la definición. Para colmo, a diez minutos del final, Rojo vio la roja tras una agresión, dejando a su equipo con uno menos.

Ya en tiempo de descuento, otro error en la salida de la defensa de Racing fue capitalizado por Driussi, que sentenció el 2-0 definitivo.

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