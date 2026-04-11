Del convenio olvidado al modelo cordobés: el plan de la OSP para transformar la cobertura psicológica en San Juan

El interventor de la Obra Social Provincia , Rodolfo Fasoli , se refirió a la compleja relación que mantiene la institución con el sector de salud mental y, específicamente, con el Colegio de Psicólogos. El funcionario recordó que, si bien en el pasado existió un vínculo formal con la entidad, el acuerdo se diluyó con el tiempo. No obstante, mostró intenciones de retomar el diálogo con la entidad: “Hoy es un verdadero problema la salud mental. Queremos trabajar y enfocarnos en la prevención porque de eso deriva una buena salud. La intención en entablar relación está, pero necesitamos contar con el recurso para que al paciente le sea efectivo”, detalló.

Según dijo el funcionario en diálogo con Canal 13 San Juan, "por distintas razones y por falta de actualizaciones, falta de conformidad y cobro de diferencias quedó en el olvido, no se volvió a realizar el convenio con el Colegio". Esta situación generó que actualmente la obra social trabaje con un padrón directo de aproximadamente 44 psicólogos que aceptan las condiciones de la repartición con un sistema de copago.

image Rodolfo Fasoli.

Fasoli hizo una autocrítica sobre cómo el sistema de salud priorizó históricamente lo orgánico por sobre lo psicológico. El interventor señaló que la estructura de la obra social, marcada por leyes nacionales y provinciales, suele cubrir al 100% trasplantes, oncología o diálisis, pero que "las cuestiones de salud mental siempre han quedado atrasadas y creo que es una deuda". En este sentido, remarcó la necesidad de un cambio de enfoque urgente, asegurando que "hay que dar un paso hoy porque es el verdadero problema" y que la salud mental debe ser considerada una prioridad dentro de las políticas de prevención de la institución.

Un modelo cordobés en estudio

Uno de los mayores obstáculos para alcanzar un nuevo acuerdo con el Colegio de Psicólogos es la diferencia en las pretensiones económicas y los recursos disponibles. Fasoli detalló que hay una gran brecha, ya que según él, mientras la pretensión del colegio por consulta ronda los 70.000 pesos, una consulta médica promedio se ubica en los 18.000 pesos. Para resolver este desfase, el funcionario afirmó que se está estudiando un proyecto basado en la experiencia de la provincia de Córdoba. Esta iniciativa consistiría en un aporte voluntario y solidario de los afiliados para crear un fondo específico.

Sobre este posible proyecto, Fasoli explicó que permitiría a la obra social disponer de valores más competitivos para las prestaciones. El objetivo es que el afiliado que decida realizar este aporte adicional pueda estar cubierto ante enfermedades catastróficas y de salud mental. Bajo esta modalidad, el interventor estimó que la obra social podría pagar valores significativamente más altos por cada sesión, alcanzando quizás los 50.000 o 60.000 pesos. De esta manera, se buscaría evitar que los profesionales cobren diferencias adicionales a los pacientes, algo que, según Fasoli, se ha vuelto una conducta habitual en muchas especialidades y que la gestión actual intenta regular para proteger el bolsillo del afiliado.

"Seguramente el planteo puede surgir, como ha hecho, por ejemplo, Córdoba para resolver estas cosas y donde dice, bueno, vamos a hacer la generación de un copago para la obra social. Entonces este copago, ¿qué establece? Establece el pago de una pequeña diferencia porque la consulta va a ser así, con la cantidad de afiliados se puede diluir mucho y a lo mejor hay que sacar la cuenta y decir, bueno, una aporte que hace el afiliado por una cuestión de motus propio a la obra social, estoy hablando de un proyecto, ¿no? Y decir, bueno, tenemos la posibilidad de que en lugar de yo aportar 150.000 pesos a la obra social, decido aportar 170, por decir una cifra como ejemplo, ¿no? Y entonces aporto un poco más, pero yo me curo de enfermedad catastrófica y de salud mental", explicó el funcionario.

Y agregó: "La obra social puede si toda la gente previene como hacemos con el seguro del automóvil para que me cubra el parabrisas. No solamente contra tercero, sino que me cubre un parabrisas. Paga una pequeña diferencia a la obra social y la obra social dispondría de un valor equivalente para pagar una consulta, no sé si sea 70.000 pesos, pero a lo mejor de 60 o 50.000 pesos por esa prestación, pero bueno, alcanzaría a aquel paciente que hizo la previsión de tener cobertura para ese tipo de situaciones. Es un ejemplo, es un proyecto, se está hablando de esto en la Coordinadora de Obras Sociales Provinciales, Córdoba lo está implementando".