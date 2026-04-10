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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires trepó al 3% en marzo

Se aceleró respecto del 2,6% de febrero. Educación y el combustible explican el salto.

Por Agencia NA
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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró a 3% en marzo, desde el 2,6% que había arrojado en febrero, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA),

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Con este resultado, la inflación acumulada en el primer trimestre de 2026 se ubicó en 8,9%.

En términos interanuales, la suba fue de 32,1%, de acuerdo a la información oficial.

El rubro educación y el aumento de los combustibles explican la suba de los precios.

Justamente Educación fue el de mayor alza con un 8,6%, producto de los aumentos en las cuotas de la enseñanza privada y de los útiles escolares ante el inicio del año lectivo.

En tanto, transporte registró un alza de 6,0%, impactado por actualizaciones en los combustibles y en el valor del boleto de colectivo urbano.

Por su parte, los gastos en “Vivienda, agua, electricidad, gas” subieron 3,2%, debido a incrementos en alquileres, gastos comunes y tarifas residenciales de electricidad (7,8%) y agua (4,0%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó 2,6% y el documento oficial señala que "el principal impulso provino de Carnes y derivados (6,3%)". Esta suba fue compensada parcialmente por caídas en los precios de verduras (-3,3%) y frutas (-1,8%).

Durante el tercer mes del año, los Servicios (3,1%) se encarecieron por encima de los Bienes (2,8%).

En el análisis por categorías, los precios Regulados promediaron una suba de 6,5%, destacándose el peso de los colegios y el transporte.

En sentido contrario, los productos Estacionales bajaron un 4,5%, principalmente por las "caídas en los precios de los alojamientos en hoteles y de los paquetes turísticos" tras la temporada de verano. La inflación núcleo, denominada Resto IPCBA, se situó en 2,7%.

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