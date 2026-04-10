Confirmaron el runrún: ¿vienen capitales nacionales a comprar farmacias en San Juan?

El rumor sí existió. Cadenas farmacéuticas nacionales avanzan con compras en distintas provincias y crecen las versiones sobre un posible interés en San Juan . Desde el sector aseguran que no hay operaciones en curso, aunque admiten que el escenario es viable. La falta de grandes redes locales y el marco legal condicionan cualquier desembarco.

Escenario El sector farmacéutico de San Juan, en rojo: entre el atraso de pagos del PAMI y la venta de bienes para pagarle a proveedores

Boom en la provincia Qué hay detrás de un rumor con alto impacto en el mundo de las farmacias sanjuaninas

“Hay rumores a nivel nacional sobre cadenas fuertes del país que buscan comprar farmacias en diferentes regiones de Argentina”, confirmó a Tiempo de San Juan Carlos Otto, presidente de la Asociación Propietarios de Farmacias. Según explicó, no se trata de una situación aislada: “En Mendoza se generó uno de estos casos y también hay una movida en Río Cuarto, donde un grupo avanzó con la compra de 11 farmacias”.

De acuerdo al referente del sector, este tipo de movimientos se vienen registrando desde mediados del año pasado y responden a una lógica de expansión de grandes jugadores con capacidad financiera para posicionarse en distintos mercados provinciales. Sin embargo, al aterrizar en la realidad sanjuanina, el panorama cambia.

“En San Juan, durante los últimos días, no hay nada concreto”, aclaró Otto. Aunque dejó abierta la puerta a una eventual operación: “No es descabellado si preguntan si hay alguien que puede vender”. “En San Juan, durante los últimos días, no hay nada concreto”, aclaró Otto. Aunque dejó abierta la puerta a una eventual operación: “No es descabellado si preguntan si hay alguien que puede vender”.

La estructura del mercado local aparece como uno de los principales obstáculos -o al menos una dificultad- para el ingreso de grandes cadenas. A diferencia de otras provincias, en San Juan no existen redes con un número elevado de sucursales. “El máximo que puede tener un propietario son cuatro farmacias, como mucho. No hay dueños con 10 locales”, detalló.

Este escenario obliga a que, en caso de querer desembarcar en la provincia, los interesados deban negociar con múltiples propietarios en lugar de cerrar una única operación de gran escala. Una estrategia más compleja, que demanda tiempo y acuerdos fragmentados.

El tema no es nuevo, pero volvió a encenderse tras la circulación de versiones sobre una supuesta oferta millonaria para adquirir una reconocida cadena local. Incluso se mencionó a Farmacias Echegaray como posible objetivo, algo que fue desmentido de manera categórica por la propia firma.

Más allá de los rumores, hay un factor clave que condiciona cualquier intento de expansión: el marco legal vigente. La Ley Provincial Nº 7455 establece que toda farmacia debe tener domicilio real, legal y social en San Juan, lo que limita el ingreso directo de grandes cadenas. En la práctica, la única vía posible sigue siendo la compra de farmacias ya habilitadas en la provincia.