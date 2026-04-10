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Discurso

Espejo abrió sesiones en Jáchal con fuerte descargo hacia la gestión anterior y críticas a Milei

El intendente hizo un repaso de la gestión municipal en el 2025 y planteó que "no fue un camino fácil" debido a la herencia recibida por parte de Miguel Vega.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En la apertura de sesiones ordinarias en Jáchal, el intendente Matías Espejo realizó un discurso con fuerte contenido político, en el que cuestionó a la gestión anterior de Miguel Vega, planteó un escenario complejo heredado y sumó críticas al Gobierno nacional.

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“Recibimos un municipio paralizado, sin planificación, con acciones aisladas”, sostuvo el jefe comunal, al marcar un claro contraste con la administración previa. En esa línea, aseguró que la actual gestión debió afrontar “muchas deudas pendientes” y avanzar en un proceso de ordenamiento y reorganización.

El discurso también incluyó cuestionamientos al contexto nacional. El intendente apuntó contra la gestión de Javier Milei, al señalar que existe “indiferencia a las necesidades de una comunidad que pide su presencia”. A la vez, mencionó que el Gobierno provincial “está presente”, aunque sostuvo que Jáchal “no es prioridad”.

En ese marco, el mandatario defendió el rumbo de su gestión y remarcó que, pese a las dificultades, se avanzó con planificación y ejecución. “No fue fácil, pero fue honesto”, afirmó, y destacó el acompañamiento de la comunidad.

Más allá del tono político, el intendente repasó acciones concretas. En materia de obras, mencionó intervenciones en infraestructura y espacios públicos, entre ellas el desarrollo de la Ciudad de los Niños, pensada como un espacio recreativo para las familias del departamento.

También puso el foco en la política social, con asistencia a sectores vulnerables y presencia territorial en distintos barrios. A esto se sumaron acciones en salud, campañas preventivas y programas de acompañamiento comunitario.

El discurso cerró con un llamado al trabajo conjunto con el Concejo Deliberante y a la continuidad de la gestión. “El futuro no se espera, se construye”, expresó, al convocar a sostener el rumbo con “decisión, trabajo y compromiso”.

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