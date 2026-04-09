Coimas en la ANDIS: volverán a indagar a Diego Spagnuolo

El fiscal Franco Picardi reactivó este jueves la causa que investiga un supuesto entramado de retornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al pedir que vuelva a ser indagado su ex titular Diego Spagnuolo.

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La medida se extendió además al supuesto lobbista de las droguerías Miguel Ángel Calvete y a Daniel Garbellini, quien estaba a cargo de las compras de medicamentos en la ANDIS.

La decisión de Picardi apunta a esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público, dentro de una de las causas que más preocupa al gobierno nacional por aparecer en algunos tramos de la investigación la hermana del presidente, Karina Milei, entre otros altos funcionarios libertarios.

Pero según el fiscal, se detectaron nuevas maniobras de corrupción, como salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.