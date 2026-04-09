jueves 9 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Coimas en la ANDIS: volverán a indagar a Diego Spagnuolo

La medida se extendió además a Miguel Ángel Calvete y a Daniel Garbellini.

Por Agencia NA
image

El fiscal Franco Picardi reactivó este jueves la causa que investiga un supuesto entramado de retornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al pedir que vuelva a ser indagado su ex titular Diego Spagnuolo.

Lee además
Fernando Cerimedo y Diego Spagnuolo, figuras clave en la causa por supuesta corrupción en la ANDIS.
Justicia

Presuntas coimas en ANDIS: Ex asesor de Javier Milei corroboró que Spagnuolo le dijo todo lo que se escucha en los audios
milei defendio a karina y nego haber sido advertido sobre las coimas en andis
Declaraciones

Milei defendió a Karina y negó haber sido advertido sobre las coimas en ANDIS

La medida se extendió además al supuesto lobbista de las droguerías Miguel Ángel Calvete y a Daniel Garbellini, quien estaba a cargo de las compras de medicamentos en la ANDIS.

La decisión de Picardi apunta a esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público, dentro de una de las causas que más preocupa al gobierno nacional por aparecer en algunos tramos de la investigación la hermana del presidente, Karina Milei, entre otros altos funcionarios libertarios.

Pero según el fiscal, se detectaron nuevas maniobras de corrupción, como salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.

Temas
Seguí leyendo

Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo por asociación ilícita

El Senado aprobó la designación de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá

Milei viaja para festejar la independencia de Israel

ATE anunció paro nacional para el 21 de abril

Fuerte caída de la industria en febrero: qué sectores fueron los más afectados

Denuncian que con un crédito blando del Nación, el 2 de Caputo se compró su tercera vivienda y en un country

El Banco Central modificó restricciones al cepo cambiario: qué cambios realizó

Estalla PAMI y afecta a cada vez más afiliados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la justicia ordeno levantar el secreto bancario de manuel adorni y su esposa
Comodoro Py

La Justicia ordenó levantar el secreto bancario de Manuel Adorni y su esposa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Reconocido empresario sanjuanino, que estaba procesado por contrabando, zafó de la condena
Justicia Federal

Reconocido empresario sanjuanino, que estaba procesado por contrabando, zafó de la condena

Imagen del ave que fue confundido con un pichón de cóndor.
Mundo animal

Intentaban rescatar a un pichón de cóndor andino y se llevaron una sorpresa

Falleció la mujer que fue atropellada por un colectivo en el centro sanjuanino
Capital

Falleció la mujer que fue atropellada por un colectivo en el centro sanjuanino

Encontraron muerta a Maitena Garofalo: investigan si se suicidó
Tragedia

Encontraron muerta a Maitena Garofalo: investigan si se suicidó

El video viral de un fiscal sanjuanino en una favela de Brasil: posó con la camiseta de Desamparados y estalló TikTok
Redes

El video viral de un fiscal sanjuanino en una favela de Brasil: posó con la camiseta de Desamparados y estalló TikTok

Te Puede Interesar

Rectorado
Educación superior

Con un desencuentro político, el Consejo Superior de la UNSJ aprobó el presupuesto 2026 con un aumento del 9,49%
El sector farmacéutico de San Juan en crisis: entre el atraso de pagos del PAMI y la venta de bienes para pagarle a proveedores
Escenario

El sector farmacéutico de San Juan en crisis: entre el atraso de pagos del PAMI y la venta de bienes para pagarle a proveedores

Más litros de vinos exportados, pero a menor precio: un escenario que impacta de lleno en provincias vitivinícolas como San Juan.
Cifras del INV

Vinos y mostos: suben fuerte las exportaciones, pero hay un dato que no acompaña

Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este viernes
El clima

Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este viernes

Este es Sergio Núñez, el imputado en la tragedia vial.
Tribunal de Impugnación

Un juez ratificó la prisión preventiva del conductor que se cruzó de carril y mató a un ciclista en Médano de Oro