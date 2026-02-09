lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Presuntos sobornos

Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo por asociación ilícita

La medida alcanza a Daniel Garbellini, Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, según dispuso el juez federal Sebastián Casanello

Por Agencia NA
image

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue procesado este lunes por asociación ilícita.

Lee además
violento accidente en la ruta 40: un herido quedo atrapado y fue rescatado por bomberos
El Bolson

Violento accidente en la Ruta 40: un herido quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos
cambio de mando en el indec: el gobierno oficializo la salida de lavagna y la llegada de pedro lines
Boletín Oficial

Cambio de mando en el INDEC: el Gobierno oficializó la salida de Lavagna y la llegada de Pedro Lines

Lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa por cobros de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la ANDIS.

El fallo de Casanello alcanza a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, Daniel Garbellini; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. Se trata de dos personas con estrechos vínculos con droguerías.

El juez procesó en total a 19 involucrados, a quienes les impuso embargo de diferentes montos sobre sus bienes. Entre ellos figuran ex funcionarios y empleados de la Andis y empresarios privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.

El embargo más alto correspondió a Spagnuolo, con más más de 202 millones de pesos.

En su escrito el juez señaló que en los primeros meses del Gobierno de Javier Milei se instaló “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Para Casanello ese entramado se conformó con “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

Según el fallo del magistrado la Andis se convirtió en una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

Además, deja abierta la puerta a una investigación más amplia, al destacar que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”.

“Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, añade el juez.

“La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado -por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes-, sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, añade el fallo.

Temas
Seguí leyendo

La Pampa: una niña de 5 años fue internada tras dar positivo de cocaína

Adorni adelantó que la TV Pública podría cerrar y confirmó un cambio de nombre

Dos hermanos fueron asesinados por una deuda de $230.000

Violencia mortal en Mar del Plata: un hombre fue asesinado a golpes a la salida de un boliche

¿Mandaron a espiar al abogado de Konstantin Rudnev, líder de la secta rusa en Bariloche?

Javier Milei entregó el sable corvo a los Granaderos en un acto cargado de simbolismo histórico

Conmoción en Puerto Madero por el hallazgo de un cuerpo en el agua

Ian Moche pidió a la Cámara de Diputados que evalúe la "inhabilidad moral" de Lilia Lemoine tras declaraciones contra él y su madre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la pampa: una nina de 5 anos fue internada tras dar positivo de cocaina
El tercer caso

La Pampa: una niña de 5 años fue internada tras dar positivo de cocaína

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

La gente se está acostumbrando poco a poco a concurrir al Parque Belgrano. video
Relevamiento

A ocho meses del traslado de los carros pancheros: a algunos les va peor y otros están "más cómodos"

¡Buscate!, si estuviste en el 2do día de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore
Galería

¡Buscate!, si estuviste en el 2do día de la XXIV Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore

Alfredo Nardi (izquierda) y Roberto Juárez.
En redes

Abogados "influencers": el nuevo rol de dos famosos ex funcionarios sanjuaninos tras dejar la gestión pública

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia
Investigación

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia

Te Puede Interesar

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Por Pablo Mendoza
El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Uno de los implicados en el asesinato en el barrio Las Pampas buscó quedar libre, pero un juez lo denegó
Terrible

Uno de los implicados en el asesinato en el barrio Las Pampas buscó quedar libre, pero un juez lo denegó

El precio del mosto calienta la cosecha: el gobierno de San Juan dice que las bodegas pueden pagar más
Vitivinicultura

El precio del mosto calienta la cosecha: el gobierno de San Juan dice que las bodegas pueden pagar más

¡Importante! Corte total en la Ruta 141 por la bajada de creciente
Vialidad Nacional

¡Importante! Corte total en la Ruta 141 por la bajada de creciente