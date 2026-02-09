lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante

Aparecieron nuevos videos sobre el crimen a la salida de un boliche en Batán

El hecho, que ocurrió la mañana del domingo, cuando Lucas Nahuel Larroque intentó intervenir en una pelea para defender a la hija de su pareja en las inmediaciones del local bailable Momentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
NUEVOS VIDEOS DEL CRIMEN DE BATÁN- EL INTENTO DE FUGA DEL AGRESOR EN UNA MOTO, LAS BURLAS A LA F (online-video-cutter.com)
Lee además
Imagen ilustrativa.
Madrugada fatal

Violencia mortal en Mar del Plata: un hombre fue asesinado a golpes a la salida de un boliche
en videos, asi bajaba la creciente cerca de un asentamiento en pocito
Temporal

En videos, así bajaba la creciente cerca de un asentamiento en Pocito

Los videos, que comenzaron a viralizarse en redes, muestran con crudeza el momento en el que el asesino, de 18 años y identificado como L.V., regresa a la escena y le pega una segunda patada a la víctima, ya tendida en el suelo. A la vez, lo muestra cuando intenta escapar de la familia de Larroque en una moto, pero el conductor no se detiene y no le permite subir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2020919439605027243&partner=&hide_thread=false

Por otro lado, las imágenes tomadas por los dispositivos de telefonía celular exhiben el momento en el que L.V. trata de escabullirse de los familiares, mientras se ríe y se burla, mientras la víctima agoniza.

Finalmente, es capturado en el lugar. Una cámara también captó ese momento. Las filmaciones son claves para la causa que investiga el fiscal Leandro Arévalo.

El principal acusado, un joven de 18 años, fue arrestado en el lugar. Además, la policía detuvo a una mujer de 24 años que intentó obstruir el procedimiento.

La imputación es por homicidio agravado por alevosía, figura que prevé prisión perpetua, dado que se considera que el agresor actuó aprovechando el estado de indefensión de Larroque. El caso permanece bajo investigación y se esperan nuevas indagatorias.

Tal como informó Infobae, el informe preliminar de la autopsia determinó que Larroque falleció por un paro cardíaco provocado por una fractura de cráneo que derivó en una hemorragia intracraneal. La víctima fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde llegó con pérdida de masa encefálica y pronóstico reservado, y murió al mediodía.

Rocío Carrizo, la esposa de la víctima, relató a la prensa que, mientras su hija se encontraba involucrada en una pelea, Lucas se acercó para intentar sacarla del conflicto. En ese momento, uno de los agresores le dio un golpe que lo arrojó al piso y lo remató con dos patadas en la cabeza. “Todos filmaban cómo Lucas se estaba muriendo, nada más, era lo único que estaban haciendo”, afirmó Rocío. La mujer señaló la falta de reacción tanto de los testigos como de la policía: “Había un patrullero. Había un patrullero. Había un patrullero”.

En su relato, Rocío detalló que tras la primera agresión intentó acercarse a su esposo. “Cuando él se acerca para sacarme a mí de ahí, viene esta porquería y le mete una trompada y me lo tira al piso. Cuando lo miro, él ya estaba en el suelo y cuando quiero ir a agarrarlo, este muchacho sale corriendo, pero antes le dio una patada. Ahí es donde yo lo salgo a correr a él”, expresó en diálogo con Infobae.

La mujer también se refirió a la falta de auxilio inmediato. “Yo pedí ayuda y nadie hizo nada, nadie hizo nada”, sostuvo. “Cuando yo lo tenía a Lucas todo ensangrentado encima mío, ahí me pedían que yo me calme y que lo suelte. Qué lo iba a soltar, si salían litros y litros de sangre de la cabeza de Lucas”.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Los videos de las crecientes que impactaron a gran parte de San Juan

Renunció el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, tras quedar bajo sospecha por presunta corrupción

La insólita pelea de dos hombres en sillas de ruedas se volvió viral: el video

Baja de edad de imputabilidad: la nueva reforma excluye la reclusión perpetua para menores

Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo por asociación ilícita

Violento accidente en la Ruta 40: un herido quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos

Cambio de mando en el INDEC: el Gobierno oficializó la salida de Lavagna y la llegada de Pedro Lines

La Pampa: una niña de 5 años fue internada tras dar positivo de cocaína

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la pampa: una nina de 5 anos fue internada tras dar positivo de cocaina
El tercer caso

La Pampa: una niña de 5 años fue internada tras dar positivo de cocaína

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

La gente se está acostumbrando poco a poco a concurrir al Parque Belgrano. video
Relevamiento

A ocho meses del traslado de los carros pancheros: a algunos les va peor y otros están "más cómodos"

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes
Avances

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Te Puede Interesar

Ley de Glaciares en pausa: Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
Agenda minera

La ley de glaciares que espera San Juan, sin fecha para tratarse en el Congreso

Por Elizabeth Pérez
Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

En videos, así fue la tradicional suelta de globos en el Hospital Rawson por la lucha contra el cáncer infantil
Salud

En videos, así fue la tradicional suelta de globos en el Hospital Rawson por la lucha contra el cáncer infantil

Orrego recibió a los afectados por presuntas estafas de Branka Motors
Nueva marcha

Orrego recibió a los afectados por presuntas estafas de Branka Motors

Nueva era para la harina de algarroba: en San Juan hay poca oferta y mucha demanda, pero los productores siguen luchando
Producción sustentable

Nueva era para la harina de algarroba: en San Juan hay poca oferta y mucha demanda, pero los productores siguen luchando