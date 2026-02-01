En videos, así bajaba la creciente cerca de un asentamiento en Pocito

La intensa tormenta registrada en las últimas horas provocó la bajada de una creciente en inmediaciones del asentamiento Las Colminas, en Pocito , donde varias familias se vieron afectadas por el fenómeno.

María Belén Saavedra, vecina del lugar, relató a este diario que los vecinos registraron en video el paso del agua, que descendió por un puente ubicado antes de llegar a calle 15.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2018006377629704639&partner=&hide_thread=false Así bajaba la creciente cerca de un asentamiento en Pocito pic.twitter.com/rwe8OkMo0w — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 1, 2026

Saavedra explicó que su vivienda se encuentra detrás del cauce por donde bajó la creciente, lo que intensificó el impacto del agua en su hogar y en los de sus vecinos, provocando la pérdida de varios elementos y obligando a algunas familias a pasar la noche en colchones.

Tras conocerse la situación, Tiempo de San Juan tomó contacto con el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, desde donde confirmaron que abordarán la problemática en la zona afectada.