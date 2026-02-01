domingo 1 de febrero 2026

Los videos de las crecientes que impactaron a gran parte de San Juan

Las lluvias intensas provocaron bajadas de agua en rutas, desbordes de ríos y complicaciones para conductores en distintos puntos de la provincia. Autoridades pidieron evitar circular por zonas afectadas ante el riesgo de nuevas crecientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las lluvias registradas entre el sábado y las primeras horas del domingo provocaron crecientes en distintos puntos de la provincia, con bajadas de agua en rutas clave, desbordes de ríos y complicaciones para automovilistas. La Policía y Vialidad Nacional emitieron una advertencia para evitar circular por caminos afectados ante el riesgo de arrastre de material y cortes imprevistos.

Uno de los puntos más comprometidos se registró en la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo que une San Juan con Jáchal. Entre Talacasto y Villicum se produjo una fuerte bajada de creciente, lo que generó complicaciones en la circulación y obligó a extremar precauciones.

Una situación similar se vivió en el camino hacia Calingasta, donde también se registraron crecientes que dejaron a varios conductores varados. Según relataron lectores de este medio, el avance del agua y el arrastre de sedimentos dificultaron el tránsito durante varias horas.

En Zonda, en tanto, el sábado estuvo marcado por intensas lluvias que derivaron en el desborde del río Blanco, sumando otro foco de preocupación en el mapa provincial.

Advertencia oficial

Ante este panorama, desde la Policía de San Juan y Vialidad Nacional recomendaron evitar la circulación por rutas y caminos rurales, especialmente en zonas con badenes, debido al riesgo de nuevas crecientes con arrastre de piedras, palos y otros elementos que pueden poner en peligro a quienes transitan.

Las autoridades advirtieron además que el riesgo se incrementa durante la noche y pidieron no intentar cruzar zonas con agua, aun cuando la creciente parezca leve. En caso de ser imprescindible circular, solicitaron hacerlo con extrema precaución y mantenerse comunicados.

