domingo 1 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comunicado

Lluvias y cortes de luz: el EPRE registró casi 3.000 suministros afectados en San Juan

El organismo regulador detalló que las fallas se concentraron en varios departamentos y zonas rurales, y ordenó a las distribuidoras priorizar la atención de situaciones de riesgo. También pidió precaución a la población ante la presencia de cables y estructuras energizadas en la vía pública.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hablan de que San Juan no podrá escapar a los cortes de luz el próximo verano por problemas de generación eléctrica en el país.&nbsp;

Hablan de que San Juan no podrá escapar a los cortes de luz el próximo verano por problemas de generación eléctrica en el país. 

Las intensas lluvias registradas durante la noche del sábado provocaron cortes de energía eléctrica en distintos puntos de San Juan, con casi 3.000 usuarios afectados en el pico del evento meteorológico, según informó el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

Lee además
crecientes en marayes por las intensas lluvias: la ruta 141 esta intransitable y piden que la gente no viaje
Urgente

Crecientes en Marayes por las intensas lluvias: la Ruta 141 está intransitable y piden que la gente no viaje
Ullum e Iglesia, las zonas más afectadas por las tormentas de las últimas horas, según el reporte del Ministerio de Familia.
Relevamientos

Tras las intensas lluvias de la madrugada, cuál es el panorama de familias damnificadas en San Juan

De acuerdo al comunicado oficial, a las 23 horas se contabilizaron 2.987 suministros sin servicio, lo que representa aproximadamente el 1% de la red eléctrica provincial. Las fallas se concentraron en sectores de Capital, Rivadavia, Pocito, Rawson, Santa Lucía, Chimbas, Albardón, 25 de Mayo, 9 de Julio, San Martín, Sarmiento y Zonda, además de contingencias detectadas en zonas rurales como Marayes, Bermejo y Las Juntas.

Desde el organismo regulador indicaron que se instruyó a las distribuidoras eléctricas a priorizar la atención de situaciones de riesgo, como líneas de media y baja tensión cortadas, postes dañados o caídos, con el objetivo de garantizar la seguridad en la vía pública y acelerar la normalización del servicio.

En ese sentido, el EPRE reiteró la recomendación a la población de no manipular cables caídos ni acercarse a columnas de iluminación o estructuras metálicas, debido al riesgo de accidentes eléctricos. Mientras tanto, las cuadrillas continuaban trabajando durante la madrugada para restablecer el suministro en las zonas afectadas.

Temas
Seguí leyendo

Tras una madrugada de lluvias y crecientes, hay varias rutas intransitables este viernes en San Juan

Conocé el estado de las rutas este martes en San Juan

Con algunas zonas muy complicadas, cuál es el estado de las rutas este lunes en San Juan

¡Llegó el ventarrón! El video del arribo de las ráfagas, tras las lluvias y el calor en San Juan

Por las lluvias, se suspendieron las Colonias de Verano gratuitas en dos departamentos sanjuaninos

Este raro verano sanjuanino: chau a los 40 grados, hola a la humedad, ¿qué está pasando?

¡Se picó el clásico! Una sanjuanina se enfrentó a un notero mendocino y defendió el vino local

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
actualizacion: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por san juan
Oficial

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tren con vagones vineros en la estación San Juan del ferrocarril Belgrano, a mediados de los 80. Todo un recuerdo para los sanjuaninos. Ahora el tren de carga no pasa tan seguido.
Digno de contar

Un puñado de semitas y el eco de los rieles: el encuentro que revivió la época dorada del tren en San Juan

La historia de amor detrás de la boda de la curandera más famosa de Chimbas
Videonota

La historia de amor detrás de la boda de la curandera más famosa de Chimbas

Cecilia Román
Impactante

La reconocida exboxeadora sanjuanina Cecilia Román sufrió una descarga eléctrica en Pocito

Buscaba unos tenedores y se terminó encontrando una víbora en Santa Lucía
Qué susto

Buscaba unos tenedores y se terminó encontrando una víbora en Santa Lucía

Un auto intentó pasar un badén en Ruta 141 y fue arrastrado por la creciente
Caucete

Un auto intentó pasar un badén en Ruta 141 y fue arrastrado por la creciente

Te Puede Interesar

El atípico verano en San Juan. Sin máximas de 40 grados ni olas de calor, pero marcado por la humedad.
Análisis

Este raro verano sanjuanino: chau a los 40 grados, hola a la humedad, ¿qué está pasando?

Por Daiana Kaziura
La versión de un reconocido empresario sobre la descarga eléctrica que recibió Cecilia Román: No quiero mostrarme como salvador
En las redes

La versión de un reconocido empresario sobre la descarga eléctrica que recibió Cecilia Román: "No quiero mostrarme como salvador"

Los videos de las crecientes que impactaron a gran parte de San Juan
Temporal

Los videos de las crecientes que impactaron a gran parte de San Juan

Hallan la moto robada en el penal de Chimbas y capturan a un hombre con gran cantidad de municiones
Importante procedimiento

Hallan la moto robada en el penal de Chimbas y capturan a un hombre con gran cantidad de municiones

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan
Oficial

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan