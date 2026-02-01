Lluvias y cortes de luz: el EPRE registró casi 3.000 suministros afectados en San Juan

Hablan de que San Juan no podrá escapar a los cortes de luz el próximo verano por problemas de generación eléctrica en el país.

Las intensas lluvias registradas durante la noche del sábado provocaron cortes de energía eléctrica en distintos puntos de San Juan, con casi 3.000 usuarios afectados en el pico del evento meteorológico, según informó el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

De acuerdo al comunicado oficial, a las 23 horas se contabilizaron 2.987 suministros sin servicio, lo que representa aproximadamente el 1% de la red eléctrica provincial. Las fallas se concentraron en sectores de Capital, Rivadavia, Pocito, Rawson, Santa Lucía, Chimbas, Albardón, 25 de Mayo, 9 de Julio, San Martín, Sarmiento y Zonda, además de contingencias detectadas en zonas rurales como Marayes, Bermejo y Las Juntas.

Desde el organismo regulador indicaron que se instruyó a las distribuidoras eléctricas a priorizar la atención de situaciones de riesgo, como líneas de media y baja tensión cortadas, postes dañados o caídos, con el objetivo de garantizar la seguridad en la vía pública y acelerar la normalización del servicio.

En ese sentido, el EPRE reiteró la recomendación a la población de no manipular cables caídos ni acercarse a columnas de iluminación o estructuras metálicas, debido al riesgo de accidentes eléctricos. Mientras tanto, las cuadrillas continuaban trabajando durante la madrugada para restablecer el suministro en las zonas afectadas.