¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo

El domingo avanzaría con condiciones inestables en el Gran San Juan y la lluvia podría hacerse presente durante la tarde, con mayor probabilidad pasadas las 15 horas, según las previsiones meteorológicas.

De acuerdo con el portal Meteored, para ese horario se espera un escenario de tormentas, con una temperatura cercana a los 25 °C y una sensación térmica de 26 °C. El pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones del 30%, con acumulados estimados en torno a los 0,4 milímetros, además de viento del sur con ráfagas que podrían alcanzar los 37 km/h.

image Captura: Meteored.

El panorama se vuelve más complejo con el alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la tarde de este domingo. La advertencia abarca a los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito (zona baja), Rivadavia (zona baja) y Sarmiento (zona baja).

Según el organismo nacional, el área será afectada por tormentas fuertes y, de manera aislada, severas, que podrían estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos registros en forma puntual.

Para la noche, el pronóstico anticipa que la inestabilidad podría continuar, aunque con menor intensidad, con probabilidad de lluvias débiles y cielo parcialmente nublado, mientras las temperaturas comenzarían a descender.