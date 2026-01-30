viernes 30 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este viernes

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados

Tras una jornada de calor extremo, el ingreso del viento sur provocó un fuerte cambio de tiempo en San Juan y dio paso a tormentas con lluvia y granizo en varios departamentos, mientras continúa vigente una alerta amarilla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-30 at 10.49.49 PM

Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes por la tarde se produjo un brusco cambio en las condiciones climáticas en San Juan. Tras una jornada de calor extremo, un intenso viento sur ingresó a la provincia con ráfagas fuertes y una importante cantidad de tierra en suspensión, lo que redujo notablemente la visibilidad y generó complicaciones para la circulación, especialmente en el Gran San Juan.

Lee además
baja de la edad de imputabilidad: que opinan los jovenes sanjuaninos video
Opiniones divididas

Baja de la edad de imputabilidad: qué opinan los jóvenes sanjuaninos
australia esta peor que san juan: a cuanto llego la temperatura
Calor extremo

Australia está peor que San Juan: a cuánto llegó la temperatura

El fenómeno marcó el inicio de un período de inestabilidad que, según los pronósticos oficiales y la Dirección de Protección Civil, se extenderá durante la noche de este viernes, la madrugada y gran parte del sábado 31 de enero. A las fuertes ráfagas se sumaron luego tormentas que comenzaron a manifestarse en distintos puntos de la provincia.

Tras el paso del viento sur, departamentos alejados del centro provincial reportaron precipitaciones intensas de corta duración. En zonas de Pocito y Caucete, vecinos informaron la caída de granizo y lluvias que se extendieron por alrededor de 10 minutos, dejando postales típicas de los temporales de verano.

En este contexto, rige una alerta amarilla por tormentas para los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. De acuerdo al parte oficial, el área podría verse afectada por tormentas fuertes y, de manera aislada, severas, con probabilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Temas
Seguí leyendo

Cómo será el tren que unirá Argentina y Chile y pasará por San Juan

Rutas nacionales en San Juan, al límite: la tormenta expuso la motosierra en el mantenimiento vial

Encontraron serpientes en San Juan: una de ellas, cerca de un famoso centro comercial

Tras el combo tormentas, calor y humedad, ¿se viene el respiro en San Juan?

Escuelas técnicas en alerta: qué medidas busca San Juan ante la quita de fondos nacionales

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

El cuarteto sigue haciendo historia en San Juan: Q' Lokura llega en un sábado imperdible

Tras las intensas lluvias de la madrugada, cuál es el panorama de familias damnificadas en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el dinero o la moto, el pedido de los afectados por branka motors: los duenos no aparecieron
Récord

El dinero o la moto, el pedido de los afectados por Branka Motors: los dueños no aparecieron

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El camping municipal de 25 de Mayo cuenta con una pileta olímpica habilitada al público en general y rodeada de parrilleros.
Tiempo de Verano en SJ

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general
Vuelta a San Juan

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general

Una mujer que vive en San Juan regresaba tras sus vacaciones y sufrió el robo de su equipaje en una terminal de Neuquén.
Pésimo momento

Viajaba para volver a San Juan tras sus vacaciones y le robaron todo su equipaje en el colectivo

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan
En Santa Lucía

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan

El momento que los ladrones se roban la camioneta de la familia sanjuanina en La Serena, Chile.
Increíble

Otra vez víctimas en Chile: a una familia sanjuanina le robaron la camioneta en La Serena a un día de regresar

Te Puede Interesar

Pablo Aráoz murió en un tramo del canal Benavidez, en Capital.
Caso Aráoz

Denunciaron que amenazaron de muerte a los amiguitos del niño ahogado en el Benavidez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados
Este viernes

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados

Imagen ilustrativa
Golpe delictivo

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta
Vuelta y tradición

El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta

Tiempo Debate: la Ley de Glaciares, bajo la lupa de dos especialistas sanjuaninos video
Dicusión

Tiempo Debate: la Ley de Glaciares, bajo la lupa de dos especialistas sanjuaninos