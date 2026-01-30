viernes 30 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Opiniones divididas

Baja de la edad de imputabilidad: qué opinan los jóvenes sanjuaninos

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad no pasó desapercibido en el país. Actualmente es de 18 años, pero proponen reducirla a 14 y los jóvenes sanjuaninos se mostraron divididos entre quienes están a favor y en contra. Mirá lo qué respondieron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El debate sobre la posible baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, genera una polémica en todo el país. Tiempo de San Juan salió a las calles para conocer de cerca la opinión de los jóvenes sanjuaninos sobre esta medida.

Lee además
como votarian los legisladores nacionales por san juan la baja de imputabilidad: sus argumentos
Debate

Cómo votarían los legisladores nacionales por San Juan la baja de imputabilidad: sus argumentos
siempre que llovio, granizo: despues del viento sur, llego el temporal a departamentos alejados
Este viernes

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados

La iniciativa busca que los adolescentes puedan ser considerados penalmente responsables a una edad mucho más temprana que la actual, que es de 18 años, y esto provocó reacciones encontradas entre quienes viven el día a día en la provincia.

Algunos jóvenes se mostraron a favor de la propuesta. Dijeron que estan de acuerdo con la medida porque creen que así se podrían frenar los robos y la delincuencia de los menores. Según ellos, aplicar sanciones desde los 14 años serviría como límite frente a conductas incorrectas y ayudaría a que los adolescentes entiendan las consecuencias de sus actos. Señalaron que muchos “hacen cosas y no les pasa nada”, por lo que la responsabilidad penal temprana sería una forma de disciplinar.

Otros jóvenes, en cambio, se mostraron en desacuerdo. Consideran que los adolescentes son demasiado chicos para ir a la cárcel y que primero deberían recibir una advertencia si hicieron algo mal. Para ellos, castigos penales podrían perjudicar más que ayudar y afectar a los chicos.

Estas respuestas dejaron en evidencia que esta medida divide a los jóvenes sanjuaninos. Las diferentes perspectivas reflejan la complejidad del tema y muestran que no hay consenso, sino un debate abierto sobre la mejor manera de responsabilizar a los menores sin dejar de considerar su etapa de desarrollo y necesidad de contención.

Embed - Baja de la edad de imputabilidad: qué opinan los jóvenes sanjuaninos
Temas
Seguí leyendo

El viento tiró un árbol de gran porte arriba de una casa en Santa Lucía

Claudia Castro, una geóloga que recorrió la ruta del oro del mundo y encontró su lugar en EE.UU.

El Vacunatorio Móvil estará en Villa Krause y el Parque de Mayo durante el fin de semana

Víctimas del agua: el drama detrás de la creciente que sacudió al departamento Ullum

Orrego recorrió las zonas afectadas por el temporal en Zonda y Ullum

El dinero o la moto, el pedido de los afectados por Branka Motors: los dueños no aparecieron

Tras el combo tormentas, calor y humedad, ¿se viene el respiro en San Juan?

La UNSJ explica el impacto de la tormenta solar más fuerte en dos décadas que sacude a la Tierra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el dinero o la moto, el pedido de los afectados por branka motors: los duenos no aparecieron
Récord

El dinero o la moto, el pedido de los afectados por Branka Motors: los dueños no aparecieron

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El camping municipal de 25 de Mayo cuenta con una pileta olímpica habilitada al público en general y rodeada de parrilleros.
Tiempo de Verano en SJ

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general
Vuelta a San Juan

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general

Una mujer que vive en San Juan regresaba tras sus vacaciones y sufrió el robo de su equipaje en una terminal de Neuquén.
Pésimo momento

Viajaba para volver a San Juan tras sus vacaciones y le robaron todo su equipaje en el colectivo

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan
En Santa Lucía

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan

El momento que los ladrones se roban la camioneta de la familia sanjuanina en La Serena, Chile.
Increíble

Otra vez víctimas en Chile: a una familia sanjuanina le robaron la camioneta en La Serena a un día de regresar

Te Puede Interesar

Pablo Aráoz murió en un tramo del canal Benavidez, en Capital.
Caso Aráoz

Denunciaron que amenazaron de muerte a los amiguitos del niño ahogado en el Benavidez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados
Este viernes

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados

Imagen ilustrativa
Golpe delictivo

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta
Vuelta y tradición

El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta

Manuel Adorni, exvocero de Presidencia.
Novedad

Manuel Adorni fue designado como miembro del Directorio de YPF