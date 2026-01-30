Baja de la edad de imputabilidad: qué opinan los jóvenes sanjuaninos

El debate sobre la posible baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, genera una polémica en todo el país. Tiempo de San Juan salió a las calles para conocer de cerca la opinión de los jóvenes sanjuaninos sobre esta medida.

La iniciativa busca que los adolescentes puedan ser considerados penalmente responsables a una edad mucho más temprana que la actual, que es de 18 años, y esto provocó reacciones encontradas entre quienes viven el día a día en la provincia.

Algunos jóvenes se mostraron a favor de la propuesta. Dijeron que estan de acuerdo con la medida porque creen que así se podrían frenar los robos y la delincuencia de los menores. Según ellos, aplicar sanciones desde los 14 años serviría como límite frente a conductas incorrectas y ayudaría a que los adolescentes entiendan las consecuencias de sus actos. Señalaron que muchos “hacen cosas y no les pasa nada”, por lo que la responsabilidad penal temprana sería una forma de disciplinar.

Otros jóvenes, en cambio, se mostraron en desacuerdo. Consideran que los adolescentes son demasiado chicos para ir a la cárcel y que primero deberían recibir una advertencia si hicieron algo mal. Para ellos, castigos penales podrían perjudicar más que ayudar y afectar a los chicos.

Estas respuestas dejaron en evidencia que esta medida divide a los jóvenes sanjuaninos. Las diferentes perspectivas reflejan la complejidad del tema y muestran que no hay consenso, sino un debate abierto sobre la mejor manera de responsabilizar a los menores sin dejar de considerar su etapa de desarrollo y necesidad de contención.