UPCN venció al líder Ciudad en un partidazo por el Tour 5

UPCN San Juan Vóley consiguió un triunfo de enorme valor este viernes al derrotar en tie break a Ciudad Vóley, líder de la Liga de Vóleibol Argentina, en un duelo correspondiente al Tour 5 que se disputa en Comodoro Rivadavia. El equipo sanjuanino se impuso por 3 a 2, con parciales de 19-25, 25-17, 25-22, 19-25 y 15-11, tras más de dos horas y media de juego intenso.

Vuelta y tradición El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta

Ida y vuelta Villa rechazó los pedidos de Savoca y confirmó que aún no hay fechas para las elecciones en UPCN

El conjunto dirigido por Fabián Armoa mostró carácter y solidez en los momentos clave del encuentro para quedarse con un partido de alto nivel, que se mantuvo parejo hasta el cierre y tuvo pasajes de gran voleibol por parte de ambos equipos.

Con esta victoria, UPCN alcanzó su décimo triunfo en el certamen y el quinto de manera consecutiva, una racha que le permite sostenerse como escolta en la tabla de posiciones y seguir de cerca al conjunto porteño.

image

En el plano individual, el máximo anotador del partido fue el opuesto Gerónimo Elgueta, con 23 puntos. También se destacaron Alejandro Toro, que aportó 22 unidades, y Leon Meier, con 20, en una actuación colectiva sólida y equilibrada.

UPCN cerrará su participación en el Tour 5 este domingo desde las 11, cuando enfrente a Boca Juniors. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y por el canal oficial de la ACLAV en YouTube.