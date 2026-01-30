Lionel Scaloni almorzó con los 'colchoneros' de la Selección: dos llamativas ausencias

La gira empezó en Rosario y tuvo su segunda escala en Europa. Lionel Scaloni, tal cual anticipó, empezó a visitar a los jugadores que tiene en la mira de convocatoria para el Mundial 2026. El capitán Lionel Messi, durante las vacaciones de ambos en Santa Fe, lo recibió en su casa de Funes el 4 de enero pasado. La noticia salió a la luz porque los empleados de una estación de servicio de esa ciudad cercana a Rosario se sacaron fotos con el entrenador campeón del mundo. Y este jueves, en Madrid, hubo un encuentro más multitudinario que pone la mira la preparación para la Finalissima ante España en marzo y la cita máxima en Canadá, México y Estados Unidos en junio.

Por la mañana, el "Gringo" estuvo en el Centro Deportivo de Majadahonda. Allí, según reveló el diario Marca, conversó con Diego Pablo Simeone, Nelson David Vivas y Gustavo López, entrenador y asistentes del Atlético de Madrid. Desde ahí, tanto Scaloni como su asistente Walter Samuel y el preparador físico Luis Martin se dirigieron a un restaurante cercano y esperaron por los invitados principales.

Eran seis futbolistas, pero finalmente asistieron cuatro. Es que Giuliano Simeone, afectado con fiebre y anginas que también le impidieron ser titular en el decisivo encuentro ante Bodo de Noruega por la Champions League (derrota 2-1 en el estadio Metropolitano), no pudo concurrir. Lo mismo con Nahuel Molina, una de las alternativas en el lateral derecho más utilizadas por Scaloni junto a Gonzalo Montiel, que fue padre recientemente.

La imagen del encuentro con Julián Alvarez, Nicolás González, Juan Musso y Thiago Almada fue difundida por el restaurante 'De María', que los recibió en una de sus cuatro sucursales de la capital española.

Probablemente se charló sobre la sequía goleadora de Julián Alvarez -hace nueve partidos de toda competencia que no convierte-, la adaptación de Nico González -además de sus lesiones-, las chances de Almada -que estuvo cerca de irse a buscar minutos a otro equipo- y la poca participación de Molina -apenas 32 minutos en los últimos cuatro partidos-. Musso, en principio, correría desde atrás contra Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez.

"No hablé solo con Leo, hablé con la mayoría, tengo intención de hablar con la mayoría de chicos para darles nuestra perspectiva. Sobre todo porque faltan seis meses, decirles qué falta, que no falta. En el caso de Leo, estoy al lado de su casa, mucho no me costaba viajar. Las imágenes de las fotos me delataron un poquito. Me fui a comer un alfajor y tomar un café, me delataron... Pero no tengo por qué negarlo, como digo, con otros he hablado. A veces por videollamada o por persona. Es importante para lo que viene", había contado Scaloni en una entrevista con AFA Estudio, el streaming oficial de AFA.

Por eso no extrañará en las próximas horas verlo en el entrenamiento del Real Madrid para seguir de cerca a Franco Mastantuono, uno de los que pelea por su lugar pese a sus 18 años.

Como se trata de varios jugadores e importantes para el "Colchonero", hay que ver el cruce de calendario que tienen con los compromisos de la Selección Argentina, que el 27 de marzo jugará la Finalissima contra España en Doha y unos días más tarde un amistoso contra el local Qatar.

Para el "Atleti", el 22 de marzo se vendrá el clásico contra el Real Madrid y, cuando se reanude la Liga de España tras la fecha FIFA, recibirá al Barcelona el 5 de abril. Además, podría tener continuidad en la Champions League, con la revancha de los hipotéticos octavos de final, si avanza desde el repechaje, el 17 y 18 de marzo.

