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Interés internacional

Un grande de Europa quiere a Lionel Scaloni como entrenador: "Te aseguro que lo han contactado"

Según detalló la cadena COPE, el DT de la Selección Argentina es uno de los candidatos que persigue este multicampeón europeo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Scaloni, en un entrenamiento de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni, en un entrenamiento de la Selección Argentina.

Cuando restan 45 días para el comienzo del Mundial 2025, uno de los temas que tienen el vilo al fútbol de Europa es el futuro del banco del Real Madrid, escenario que generó intensas especulaciones luego de que el periodista y presentador de televisión español Manuel Lama Jiménez, conocido como Manolo Lama, asegurara en el programa El Tertulión de los domingos de la cadena COPE que el club blanco contactó al técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni.

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“Yo te aseguro que el Real Madrid ha contactado con Scaloni. Te lo aseguro. Madrid está sondeando muchos entrenadores, pero esto te lo aseguro, el Madrid ha contactado con Scaloni, seleccionador argentino”, afirmó el periodista en el espacio considerado uno de los más influyentes de la radio deportiva española.

Las declaraciones de Manolo Lama se producen en un contexto de incertidumbre para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa. El Real Madrid, tras empatar en su último partido frente al Betis, se encuentra a 11 puntos del Barcelona, líder de la La Liga, con solo cinco jornadas restantes en el calendario (85 a 74). Además, el equipo quedó eliminado en los cuartos de final de la UEFA Champions League a manos del Bayern Múnich y se despidió de la Copa del Rey tras caer sorpresivamente ante el Albacete en octavos de final. Esta situación ha acelerado la búsqueda de alternativas de cara a la temporada 2026/2027.

Según el reporte de Cadena Cope, la directiva del Real Madrid, encabezada por Florentino Pérez, ha iniciado contactos preliminares con el entorno de Lionel Scaloni con el objetivo de que el técnico argentino asuma el mando del primer equipo tras el Mundial de 2026. El contrato de Scaloni con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expira al finalizar la participación de la Selección Argentina en la cita mundialista, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con la final programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Esta información se enmarca en un escenario donde varios nombres han sido vinculados como potenciales sucesores de Arbeloa. Entre los candidatos mencionados figuran Zinedine Zidane, con un acuerdo avanzado para asumir en la selección de Francia; Jurgen Klopp, actual director deportivo de Red Bull; Didier Deschamps, quien concluirá su ciclo con Francia tras el Mundial, y José Mourinho, al frente del Benfica, entre otros. Además, en El Tertulión de los domingos se sumaron los nombres de Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, y Massimiliano Allegri, técnico de la Juventus, como opciones consideradas por la dirigencia blanca.

De acuerdo con lo transmitido por COPE, el perfil de Scaloni es apreciado por la cúpula directiva del Real Madrid por su capacidad para poder gestionar planteles con figuras internacionales como Vinícius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Federico Valverde. El plan, según apuntaron las mismas fuentes, sería asegurar la llegada del argentino una vez concluya la participación de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

En una conferencia de prensa durante los últimos amistosos de Argentina antes del Mundial, Scaloni fue consultado acerca de su futuro profesional y respondió que no piensa en lo que ocurrirá después del torneo en Norteamérica.

La lista de técnicos interesados en tomar la dirección del Real Madrid aumentó en los últimos días, a medida que se acerca el final de la temporada, el futuro de Álvaro Arbeloa es una gran incógnita, ya que tras reemplazar a Xabi Alonso luego de su salida, no terminó de darle un salto de calidad a un equipo que está en vísperas de no conseguir ningún título en dos años. La dirección del club, liderada por Florentino Pérez, explora alternativas con miras a fortalecer el proyecto deportivo y recuperar el protagonismo en España y Europa tras una campaña en la que los resultados no acompañaron las expectativas y todo apunta a que quedarán nuevamente en cero títulos conseguidos.

FUENTE: Infobae

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