Claudio Úbeda analiza el debut de los dos refuerzos ante Newell's: la posible formación

Boca Juniors recibió un duro golpe en La Plata ante Estudiantes y ahora buscará recuperarse en la Bombonera, donde debutó con triunfo ante Deportivo Riestra en la Zona A del Apertura 2026. Su próximo compromiso será contra Newell’s, este domingo a partir de las 19:15, cita en la que Claudio Úbeda incluiría desde el arranque a los dos refuerzos que arribaron en este mercado de pases: Santiago Ascacíbar y Ángel Romero.

Las urgencias que se generaron por las lesiones en el plantel casi obligaron al cuerpo técnico a apelar a sus nuevas caras aun con pocos entrenamientos encima. Los fichajes se concretaron la semana pasada, pero el DT xeneize pondría al ex mediocampista del Pincha y el ex delantero de Corinthians desde el minuto cero ante la Lepra. Vale mencionar que Boca perdió a Rodrigo Battaglia (se operará un tendón de Aquiles la semana que viene) y también espera las recuperaciones de sus atacantes Edinson Cavani (podría concentrar el domingo), Milton Giménez, Miguel Merentiel, Lucas Janson, Alan Velasco y Carlos Palacios.

Estas bajas le abrieron las puertas a futboas jóvenes como Iker Zufiarurre (titular contra Estudiantes), Gonzalo Gelini y Tomás Aranda (debutaron en el segundo tiempo), además de concederle protagonismo nuevamente a otros como Kevin Zenón. Con Exequiel Zeballos marcando presencia de entrada, Úbeda no dispone de muchas más alternativas en la faz ofensiva y por eso optaría por darle rodaje al paraguayo Romero como centrodelantero. En tanto, Ascacíbar ocuparía el lugar del chileno Williams Alarcón, de discreta tarea ante el León. No serían las únicas modificaciones.

El Sifón ya había anticipado algo en su última conferencia de prensa: “Ojalá que algunos de los titulares puedan estar el domingo. Veremos cómo evolucionan en estos días y cómo responde Romero a la posibilidad de que también él ocupe ese lugar. Hablamos con él y Santiago. Esperamos poder contar con los dos para el próximo partido”. Además, respecto a la seguidilla de bajas, declaró: “Tenemos que encontrar soluciones rápidas e intentar que la evolución de los lesionados sea lo más acelerada posible para contar con todos lo antes posible porque también es un puesto súper importante”.

Tomando como referencia la caída 2-1 en La Plata, el otro futbolista que reaparecería es Ander Herrera, quien había sido inicial ante Riestra y apareció en el complemento en la visita a Estudiantes. El vasco tiene chances de quitarle la plaza a Tomás Belmonte en el mediocampo. Si todos estos cambios se confirman, el once de Boca iría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero y Exequiel Zeballos.

Vale mencionar que el Xeneize cedió a Valentino Simoni, goleador de la Reserva, a Gimnasia de Mendoza. También se desprendió de otros atacantes como Norberto Briasco (Barracas Central) e Ignacio Rodríguez (Atlanta), mientras que Nicolás Orsini continúa entrenando apartado del plantel profesional (tiene posibilidades de ser prestado a Central Córdoba de Santiago del Estero).

Boca contrató a Romero luego de quedar en libertad de acción y desembolsó 3.200.000 dólares por el 80% del pase de Ascacíbar (además, le cedió por un año a Estudiantes a Brian Aguirre). Todavía no existen certezas de que Juan Román Riquelme vaya por otro nombre en el mercado de pases, aunque no se descarta que arribe otro mediocampista y/o un nuevo extremo o centrodelantero.

Los lesionados de Boca Juniors

Edinson Cavani (lumbalgia)

Rodrigo Battaglia (será operado por un sobrehueso en el tendón de Aquiles)

Milton Giménez (pubalgia)

Miguel Merentiel (distensión grado 1 en sóleo derecho)

Alan Velasco (esguince de rodilla izquierda)

Lucas Janson (distensión grado 2 en el abdomen)

FUENTE: Infobae