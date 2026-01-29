jueves 29 de enero 2026

Vuelta a San Juan

Los "bichos verdes" están de racha: Ruiz Calle, el pedalero peruano que corre para el SEP, ganó en Media Agua

El pedalero del Sindicato de Empleados Públicos se impuso con comodidad en el corazón del departamento Sarmiento. Candidato para la montaña, le regaló a su equipo el segundo triunfo al hilo tras la victoria de Cobarrubia en Rivadavia. Tomás Contte sigue siendo líder.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Están encendidos y lo están demostrando. El Sindicato de Empleados Públicos volvió a levantar los brazos en la Vuelta a San Juan y esta vez lo hizo en Media Agua, donde el peruano Hugo Ruiz Calle se quedó con la sexta etapa y estiró el gran momento de los "bichos verdes", que sumaron su segundo triunfo consecutivo y llegan afilados a la previa de la exigente etapa reina.

El ciclista del SEP San Juan se impuso en el marco de la sexta jornada de la 41ª edición de la competencia, tras completar los 124,3 kilómetros del recorrido -con paso por Pocito, Rawson, Capital y regreso a Sarmiento- en un tiempo de 2 horas, 42 minutos y 26 segundos. La victoria le permitió además bonificar 10 segundos clave, que lo dejaron a 31 segundos del líder de la clasificación general, Tomás Contte, de la Municipalidad de Pocito.

El segundo lugar de la etapa quedó en manos del brasileño Joao Pedro Rossi, del equipo Swift Pro, mientras que el tercer puesto fue para Ángel Oropel, representante de la Municipalidad de Chimbas. Más atrás finalizaron Emiliano Pérez, del Diberboll, y Jacob Decar Zuñiga, de Stamina Racing, completando los cinco mejores de la jornada.

La carrera tuvo ritmo alto desde el inicio. Apenas largado el pelotón desde Media Agua, cuatro ciclistas buscaron la fuga: Arian Etcheverry y Exequiel Alarcón (Municipalidad de Chimbas), Omar Azzen (Portal Santa Lucía) y Tomás Moyano (Gremios–Santa Lucía). Entre ellos se disputó la primera meta sprint del día, que quedó en poder de Moyano, seguido por Etcheverry y Alarcón. El grupo llegó a sacar más de dos minutos de ventaja antes de ser neutralizado en su paso por Rawson.

Ya de regreso hacia Sarmiento, y en pleno ascenso por Ruta 40, Tomás Ruiz se adueñó de la segunda meta sprint, lo que dio paso a un nuevo intento de fuga protagonizado por Flavio Mercado (Team del Valle), Sergio Aguirre (Juventud del Norte), Fred Matute Baca (HyF Liro), Lorenzo Díaz (Portal Santa Lucía), Julián Barrientos y Leonardo Rodríguez (Municipalidad de Chimbas) y Tomás Borguese (Gremios–Santa Lucía). A pesar del esfuerzo, el pelotón volvió a cerrar filas y neutralizó el ataque.

La meta de montaña, ubicada en el Cerrillo, quedó en manos de Ángel Oropel, en otra muestra del protagonismo del equipo de Chimbas a lo largo de la etapa.

La definición llegó en los últimos kilómetros, cuando Hugo Ruiz Calle, Emiliano Pérez, Joao Pedro Rossi y Jacob Decar lograron despegarse del resto. Aunque el pelotón arribó muy cerca, la resolución fue entre ellos y allí el peruano sacó a relucir toda su potencia para quedarse con el sprint final, ganar por primera vez en tierras sanjuaninas y darle al SEP San Juan su segunda victoria consecutiva, luego del festejo de Leonardo Cobarrubia en Rivadavia.

El triunfo llega en un momento clave de la carrera, ya que este viernes se disputará la etapa reina con el duro ascenso al Colorado. En ese contexto, Ruiz Calle y Videla aparecen como las principales cartas del SEP para dar pelea en la montaña y buscar seguir siendo protagonistas en el tramo decisivo de la Vuelta a San Juan.

Podio y líderes de maillots

Etapa

Ganador: #103 Hugo Ruiz Calle - SEP San Juan

2) #14 Joao Pedro Rossi - Swift Pro

3) #27 Ángel Oropel - Municipalidad de Chimbas

Oficial por Comisarios

General individual

1) #07 Tomás Contte - Municipalidad de Pocito

General Sub 23

1) #34 Martín Mancilla Labrin - Stamina Racing

Mejor sanjuanino

1) #101 Leonardo Cobarrubia - SEP San Juan

General Meta de Montaña

1) #41 Tomás Moyano - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios

General Meta Sprint

1) #04 Leandro Velardez - Municipalidad de Pocito

