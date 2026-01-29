El día que la nueva joyita de River estuvo en San Juan: jugó en el Bicentenario y sus padres hablaron con Tiempo

River sacudió el mercado de pases con la llegada de Kendry Páez , una de las mayores promesas del fútbol ecuatoriano, que en los próximos días será presentado oficialmente a través de las redes sociales del club. Pero antes de que su nombre empezara a sonar fuerte en Núñez, el talentoso volante ya había dejado su huella en San Juan.

Fue en 2023, durante el Mundial Sub 20, cuando Páez pisó el césped del Estadio del Bicentenario de Pocito defendiendo la camiseta de Ecuador. En aquel entonces, el juvenil ya era señalado como una de las grandes joyitas de La Tri y concentraba todas las miradas por su talento dentro de la cancha.

En el debut mundialista de la selección ecuatoriana, su familia dijo presente desde temprano. Los padres de Kendry llegaron al estadio minutos antes del comienzo del partido, sonrientes, entusiasmados y a puro canto, para alentar al joven futbolista en una cita que marcaba un momento clave de su carrera.

image

Mientras el estadio sanjuanino comenzaba a poblarse, la familia del volante disfrutó del clima sanjuanino y no escatimó elogios para la provincia. "San Juan es una ciudad muy bonita, son todos muy amables. Queremos ver un buen espectáculo", comentaron en diálogo con Tiempo de San Juan, reflejando la alegría de acompañar al jugador en un escenario internacional.

Aquella jornada en el Gigante de Pocito fue una postal anticipada de lo que vendría: Kendry Páez mostró su calidad ante el público sanjuanino y confirmó por qué ya era seguido de cerca por clubes importantes del continente. Hoy, con su pronta llegada a River, ese recuerdo cobra aún más valor y quedó marcado por su paso por San Juan.

Video: