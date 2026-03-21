Boca difundió las primeras imágenes oficiales sobre la ampliación de La Bombonera

Boca sigue dando pasos hacia adelante en el sueño de la ampliación de La Bombonera . Luego de recibir la aprobación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el club publicó un comunicado informándole el avance a los socios y, por primera vez de manera oficial, mostró imágenes del anteproyecto.

Adiós en las redes "Se fue un maestro del periodismo": el fútbol y los medios despiden a Ernesto Cherquis Bialo

"Estimados socios, socias e hinchas de Boca: nos pone muy felices compartir con ustedes un avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio.

El Club Atlético Boca Juniors presentó un anteproyecto que contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y escaleras, conectadas por puentes peatonales que atravesarán por encima de las vías del tren, mejorando el ingreso y la circulación en las distintas tribunas.

En el día de hoy, a través de Ferrosur Roca S.A., recibimos la respuesta de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que aprobó el anteproyecto y confirmó su viabilidad técnica.

Esto significa algo muy claro: el proyecto es posible, fue evaluado por los organismos correspondientes y no presenta impedimentos técnicos para avanzar.

A partir de este momento, el Club se encuentra trabajando en la preparación de la documentación final del proyecto. Seguimos avanzando, paso a paso, en el camino hacia el club que todos soñamos", se lee en el comunicado que la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme compartió con los hinchas.

Además, a través de las redes sociales oficiales, dieron a conocer las primeras imágenes del proyecto, con las cuatro torres y sus respectivos puentes peatonales sobre las vías, que le permitirán a los espectadores un acceso más fluido a la segunda, tercera y flamante cuarta bandeja.

Fuente: TyC Sports

imagenes-oficiales-de-la-ampliacion-bombonera_862x485

imagenes-oficiales-de-la-ampliacion-bombonera_862x485