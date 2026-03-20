AFA, sobre el allanamiento a las sedes: "Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un comunicado en el que dejó claro que “no se llevó a cabo ningún allanamiento” en sus sedes y que solo fue “una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso” .

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“En el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso. El flujo de ingreso y egreso, tanto de personal como de visitas, se desarrolla con absoluta normalidad” , fue la explicación de la AFA.

Esta mañana, la Justicia supuestamente allanó la sede de la AFA en la calle Viamonte y en Ezeiza por la causa en la que se investiga la mansión en Pilar y el presunto manejo de fondos por parte del empresario Javier Faroni a través de la compañía TourProdEnter.

El procedimiento, según fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y era ejecutado por la Prefectura Naval. Buscaban documentación de las operaciones entre la empresa de Faroni y la AFA.

Ante esta información, la AFA expresó: “Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información a fin de evitar generar confusión en la opinión pública”.

Comunicado completo de AFA:

"Ante versiones inexactas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino informa:

En el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso.__IP__

El flujo de ingreso y egreso tanto de personal como de visitas se desarolla con absoluta normalidad.

Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información a fin de evitar generar confusión en la opinión pública".