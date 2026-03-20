AFA, sobre el allanamiento a las sedes: "Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un comunicado en el que dejó claro que “no se llevó a cabo ningún allanamiento” en sus sedes y que solo fue “una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso”.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
En el comunicado oficial de la AFA se aseguró que “no se llevó a cabo ningún allanamiento”.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un comunicado en el que dejó claro que “no se llevó a cabo ningún allanamiento” en sus sedes y que solo fue “una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso”.
“En el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso. El flujo de ingreso y egreso, tanto de personal como de visitas, se desarrolla con absoluta normalidad”, fue la explicación de la AFA.
Esta mañana, la Justicia supuestamente allanó la sede de la AFA en la calle Viamonte y en Ezeiza por la causa en la que se investiga la mansión en Pilar y el presunto manejo de fondos por parte del empresario Javier Faroni a través de la compañía TourProdEnter.
El procedimiento, según fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y era ejecutado por la Prefectura Naval. Buscaban documentación de las operaciones entre la empresa de Faroni y la AFA.
Ante esta información, la AFA expresó: “Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información a fin de evitar generar confusión en la opinión pública”.
Comunicado completo de AFA:
"Ante versiones inexactas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino informa:
En el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso.__IP__
El flujo de ingreso y egreso tanto de personal como de visitas se desarolla con absoluta normalidad.
Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información a fin de evitar generar confusión en la opinión pública".