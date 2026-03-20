viernes 20 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desmentida

AFA, sobre el allanamiento a las sedes: "Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información"

En el comunicado oficial de la AFA se aseguró que “no se llevó a cabo ningún allanamiento”.

Por Agencia NA
AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un comunicado en el que dejó claro que “no se llevó a cabo ningún allanamiento” en sus sedes y que solo fue “una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso”.

Lee además
upcn, con el aguante de su gente y por el pasaje a la final de la liga argentina: la entrada sera libre y gratuita
Vóley

UPCN, con el aguante de su gente y por el pasaje a la final de la Liga Argentina: la entrada será libre y gratuita
la fotografa de un club sanjuanino escracho a un jugador en las redes
Escándalo

La fotógrafa de un club sanjuanino escrachó a un jugador en las redes

“En el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso. El flujo de ingreso y egreso, tanto de personal como de visitas, se desarrolla con absoluta normalidad”, fue la explicación de la AFA.

Esta mañana, la Justicia supuestamente allanó la sede de la AFA en la calle Viamonte y en Ezeiza por la causa en la que se investiga la mansión en Pilar y el presunto manejo de fondos por parte del empresario Javier Faroni a través de la compañía TourProdEnter.

El procedimiento, según fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y era ejecutado por la Prefectura Naval. Buscaban documentación de las operaciones entre la empresa de Faroni y la AFA.

Ante esta información, la AFA expresó: “Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información a fin de evitar generar confusión en la opinión pública”.

Comunicado completo de AFA:

"Ante versiones inexactas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino informa:

En el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso.__IP__

El flujo de ingreso y egreso tanto de personal como de visitas se desarolla con absoluta normalidad.

Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información a fin de evitar generar confusión en la opinión pública".

Seguí leyendo

Mauritania, el rival de la Scaloneta: se apodan los leones, no conocen los mundiales y llegaron a ubicarse en el puesto 200 del ranking

Tobías Martínez vuelve a escena en La Plata y quiere ser protagonista en el TC Pick Up

Los dos futbolistas que sumó Scaloni a la última lista de la selección argentina antes del Mundial

Hockey sobre césped, vóley y waterpolo en el Dique Punta Negra, las cargada agenda deportiva para este finde largo en San Juan

Duelo de "Santos" en Concepción: San Martín recibe a su homónimo tucumano con realidades opuestas

La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania

La AFA, sede de otro escándalo: el árbitro Lobo Medina, en la mira por manipulación de resultados

Ejecutaron en público a un luchador iraní de 19 años: era medallista y su caso sacude al deporte mundial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la fotografa de un club sanjuanino escracho a un jugador en las redes
Escándalo

La fotógrafa de un club sanjuanino escrachó a un jugador en las redes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se atrincheró en la empresa donde trabaja en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías
Tragedia

Se atrincheró en la empresa donde trabaja en reclamo de una deuda, se prendió fuego e hirió a dos policías

Macarena Selene Cantero (30), oriunda del barrio Escobar en Rawson, se encuentra desde este viernes con detención domiciliaria, acusada de montar una estructura de estafas que no perdonó ni a sus amistades más cercanas.
Judiciales

Presunta estafadora sanjuanina: falsificó avales de la Corte Suprema y recaudó hasta $12 millones con promesas de cargos

Se sorteó la Copa Libertadores: ¿Boca al grupo de la muerte?
Finanzas

Se sorteó la Copa Libertadores: ¿Boca al grupo de la muerte?

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas
Homicidio agravado

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas

Evelyn Esquivel
Cuarto Intermedio

Tragedia vial de Evelyn Esquivel: incriminarán a los dos amigos que iban con ella

Te Puede Interesar

Del asfalto a la fibra de vidrio: los productos insólitos que lideraron las exportaciones de San Juan
Datos curiosos

Del asfalto a la fibra de vidrio: los productos "insólitos" que lideraron las exportaciones de San Juan

Por Guillermo Alamino
Los motivos para ver “Su peor pesadilla, la serie de suspenso más atrapante del finde largo.   video
Tiempo para Ver

"Su peor pesadilla": cuatro motivos para ver esta atrapante serie de suspenso durante el finde largo

Duelo de Santos en Concepción: San Martín recibe a su homónimo tucumano con realidades opuestas
Primera Nacional

Duelo de "Santos" en Concepción: San Martín recibe a su homónimo tucumano con realidades opuestas

La estafa contra los feligreses de una iglesia sanjuanina asciende a $300 millones
Investigación

La estafa contra los feligreses de una iglesia sanjuanina asciende a $300 millones

Tras el milagro en Córdoba, en San Juan denuncian unas 100 personas desaparecidas al mes: ¿cuántas se encuentran?
Datos oficiales

Tras el milagro en Córdoba, en San Juan denuncian unas 100 personas desaparecidas al mes: ¿cuántas se encuentran?