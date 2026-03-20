UPCN, con el aguante de su gente y por el pasaje a la final de la Liga Argentina: la entrada será libre y gratuita

UPCN Vóley afrontará este martes 24 de marzo la continuidad de la serie de semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina en San Juan y lo hará con entrada libre y gratuita, en su estadio de calle General Acha.

Vóley UPCN ya tiene rival y define el pasaje a la final en San Juan: todo el detalle

Liga Argentina Terrible remontada de UPCN Vóley: 1 a 0 y queda a un paso de volver a finales de la LVA

El equipo sanjuanino recibirá a las 20 a Monteros Vóley en el segundo encuentro de la serie al mejor de tres, buscando la clasificación a la final de la LVA. Además, representará la vuelta a la localía de UPCN en la Liga, tras el Tour 3 que organizó en diciembre, por lo que la dirigencia del club resolvió que el público pueda ingresar de manera libre y gratuita.

UPCN llega con ventaja tras imponerse en Tucumán por 3-2, en una remontada que le permitió adelantarse 1-0 en la llave.

Con ese escenario, el conjunto dirigido por Fabián Armoa tendrá la posibilidad de definir la serie este martes y acceder a la final del certamen por 14ta vez en 18 participaciones.

Por su parte, si la serie queda igualada, el tercer y decisivo partido se disputará el miércoles 25 de marzo a las 21, también en el estadio de UPCN y con entrada gratis.