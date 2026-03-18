miércoles 18 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Liga Argentina

Terrible remontada de UPCN Vóley: 1 a 0 y queda a un paso de volver a finales de la LVA

Los Cóndores iban perdiendo 2 a 0 contra Monteros por el primer partido de la semifinal y lo dieron vuelta en tiebreak por 15 a 7. El partido terminó de madrugada, estuvo suspendido por filtraciones en el techo del estadio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
653001547_18549632386064812_8655281845850190187_n

UPCN Vóley Club se quedó con un partidazo que terminó de madrugada por un problema de filtraciones en el estadio de Monteros. Los sanjuaninos caían 0-2 y la derrota asomaba por el umbral de la puerta; pero los jugadores protagonizaron una remontada épica y terminaron quedándose con el match por 3 a 2.

Lee además
Competencia internacional

Cuenta regresiva: el Ironman 70.3 ya superó los 1.000 inscriptos

Hasta entonces se registraron atletas de 20 países de todo el mundo. La prestigiosa carrera de triatlón se celebrará el próximo domingo 29 de marzo.

sorteo copa libertadores y sudamericana 2026: fecha, hora, bombos y como verlo
Atención

Sorteo Copa Libertadores y Sudamericana 2026: fecha, hora, bombos y cómo verlo

Los parciales fueron 17/25, 17/25, 33/31, 25/18 y 15/7. El local tuvo un inicio espectacular**, ganando los dos** primeros sets con amplia ventaja. El tercero fue bisagra porque, tras una lucha punto por punto, UPCN lo obtuvo. Allí se produjo el renacer para "Los Cóndores", ya que se adueñaron del cuarto capítulo con una diferencia de 7 puntos y en el tie-break se impusieron con una distancia holgada.

Ahora la acción de esta semifinal de la LVA se trasladará a San Juan. El próximo 24 de marzo se disputará el segundo encuentro y, si UPCN consigue el tan ansiado triunfo, volverá a la final de la Liga de Voleibol Argentina.

Embed - Upcn Voley on Instagram: "De esas noches que quedan En Tucumán dimos vuelta un partidazo: estábamos 0-2, levantamos dos match ball y lo terminamos ganando 3-2. Sí, de esos que se pelean hasta el final… y hasta las 2 de la mañana. Ahora la serie de semifinales de la #LVA está 1-0 y la historia sigue en casa... El 24 de marzo nos vemos en el estadio para ir por el pase a la final #DaleUPCN"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Tristeza en el deporte sanjuanino: murió un grande del ciclismo local

Azzaro fulminó a Estudiantes de Río Cuarto y crítico a Wanchope Ábila: "Es de lo peor que vi en Primera"

La CAF declaró a Marruecos campeón de la Copa Africana tras la escandalosa final ante Argelia

Real Madrid dejó afuera al City de Pep en Champions: doblete y un festejo picante de Vinicius

La UAR avanza con una candidatura conjunta para la Copa del Mundo de Rugby 2035

"Lichi" Sisterna y las intimidades con Kevin Benavides en el Dakar: "Somos un matrimonio"

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: "Ha sido una trayectoria soñada"

Clima caliente en Puyuta: uno a uno, todos los golpes que sacudieron a Desamparados este año

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Murió el ciclista sanjuanino Antonio “Camión” Rodríguez.
Dolor

Tristeza en el deporte sanjuanino: murió un grande del ciclismo local

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

 Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
Debate ambiental y minería

Un geólogo reabre la polémica en la cordillera: asegura que en Pachón hay un glaciar que sirve

Esta es la muchacha ahora detenida.
Operativo policial

Cayó presa la presunta estafadora que aportó un certificado médico trucho para no presentarse en Tribunales

El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Tendencia

El Paso de Agua Negra sigue con el tránsito en baja: las dos razones que conspiran contra los viajes

De larga trayectoria y extrema confianza: quién es el nuevo subjefe de la Policía de San Juan
Perfil

De larga trayectoria y extrema confianza: quién es el nuevo subjefe de la Policía de San Juan

El IPV de San Juan busca este año entregar más casas que en 2025.
Plan 2026

EL IPV se propone entregar en San Juan dos barrios al mes: cuáles son los próximos y ¿habrá sorteos?

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Uniformado golpeado

Un penitenciario fue atacado por dos motochorros que intentaron asaltarlo en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan
La dura carta que se hizo viral en medio del extenso paro docente de profesores de la UNSJ que afecta a los colegios preuniversitarios.
UNSJ

La dura carta de un sanjuanino por los paros de los preuniversitarios: "Los colegios que nos hicieron iguales"

Esta es la muchacha ahora detenida.
Operativo policial

Cayó presa la presunta estafadora que aportó un certificado médico trucho para no presentarse en Tribunales

Terrible remontada de UPCN Vóley: 1 a 0 y queda a un paso de volver a finales de la LVA
Liga Argentina

Terrible remontada de UPCN Vóley: 1 a 0 y queda a un paso de volver a finales de la LVA

Le dio una brutal golpiza a su expareja en Rawson porque se enteró que estaba hablando con otro hombre
Violencia de género

Le dio una brutal golpiza a su expareja en Rawson porque se enteró que estaba hablando con otro hombre