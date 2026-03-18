Terrible remontada de UPCN Vóley: 1 a 0 y queda a un paso de volver a finales de la LVA

UPCN Vóley Club se quedó con un partidazo que terminó de madrugada por un problema de filtraciones en el estadio de Monteros. Los sanjuaninos caían 0-2 y la derrota asomaba por el umbral de la puerta; pero los jugadores protagonizaron una remontada épica y terminaron quedándose con el match por 3 a 2.
Los parciales fueron 17/25, 17/25, 33/31, 25/18 y 15/7. El local tuvo un inicio espectacular**, ganando los dos** primeros sets con amplia ventaja. El tercero fue bisagra porque, tras una lucha punto por punto, UPCN lo obtuvo. Allí se produjo el renacer para "Los Cóndores", ya que se adueñaron del cuarto capítulo con una diferencia de 7 puntos y en el tie-break se impusieron con una distancia holgada.
Ahora la acción de esta semifinal de la LVA se trasladará a San Juan. El próximo 24 de marzo se disputará el segundo encuentro y, si UPCN consigue el tan ansiado triunfo, volverá a la final de la Liga de Voleibol Argentina.
Embed - Upcn Voley on Instagram: "De esas noches que quedan En Tucumán dimos vuelta un partidazo: estábamos 0-2, levantamos dos match ball y lo terminamos ganando 3-2. Sí, de esos que se pelean hasta el final… y hasta las 2 de la mañana. Ahora la serie de semifinales de la #LVA está 1-0 y la historia sigue en casa... El 24 de marzo nos vemos en el estadio para ir por el pase a la final #DaleUPCN"
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