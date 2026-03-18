Terrible remontada de UPCN Vóley: 1 a 0 y queda a un paso de volver a finales de la LVA

Ahora la acción de esta semifinal de la LVA se trasladará a San Juan. El próximo 24 de marzo se disputará el segundo encuentro y, si UPCN consigue el tan ansiado triunfo, volverá a la final de la Liga de Voleibol Argentina.

Embed - Upcn Voley on Instagram: "De esas noches que quedan En Tucumán dimos vuelta un partidazo: estábamos 0-2, levantamos dos match ball y lo terminamos ganando 3-2. Sí, de esos que se pelean hasta el final… y hasta las 2 de la mañana. Ahora la serie de semifinales de la #LVA está 1-0 y la historia sigue en casa... El 24 de marzo nos vemos en el estadio para ir por el pase a la final #DaleUPCN"