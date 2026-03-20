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Los dos futbolistas que sumó Scaloni a la última lista de la selección argentina antes del Mundial

Tras confirmarse el amistoso ante Mauritania en La Bombonera, el entrenador decidió sumar a la nómina de citados al mediocampista del Real Madrid y al goleador del Racing de Estrasburgo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lionel Scaloni decidió ampliar la lista de convocados de la selección argentina de cara a la última Fecha FIFA que tendrá antes de dar a conocer la nómina de citados para el Mundial 2026: sumó a Franco Mastantuono y a Joaquín Panichelli al plantel.

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“Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha”, detalló la cuenta oficial de la AFA minutos después de confirmar un amistoso en La Bombonera ante Mauritana el el próximo viernes 27 de marzo desde las 20.15.

La nómina de convocados difundida por Scaloni incluyó a Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (Racing de Avellaneda), ambos provenientes de clubes argentinos, para la próxima Fecha FIFA. Entre los citados del fútbol internacional figuran Valentín Barco (Racing Estrasburgo de Francia), Máximo Perrone (Como de Italia), Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y José López (Palmeiras de Brasil), todos en busca de un lugar en la Copa del Mundo.

Las ausencias de Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez responden a respectivas lesiones, aunque seguramente sean tenidos en cuenta para la lista definitiva. De esta manera, con el llamado a Mastantuono y Panichelli, el único futbolista de renombre que quedó al margen es Alejandro Garnacho (Chelsea).

Mastantuono fue convocado por primera vez a la Selección Mayor en mayo de 2025, cuando todavía jugaba en River Plate, para la doble fecha de eliminatorias ante Chile y Colombia. Hizo su debut el 5 de junio ingresando en el segundo tiempo en la victoria 1-0 frente a la Roja, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar oficialmente con la selección mayor argentina, con 17 años y 296 días, superando un récord histórico.

Desde entonces, fue incluido en las siguientes citaciones para eliminatorias y amistosos internacionales. Jugó tres partidos oficiales con la Albiceleste y, en septiembre de 2025, con la ausencia de Lionel Messi, le fue asignada la camiseta número 10 durante el encuentro contra Ecuador. En la fecha FIFA de octubre del año pasado, volvió a ser convocado para los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico, aunque no sumó minutos debido a molestias físicas. En Real Madrid disputó 25 cotejos en lo que va de la temporada, anotó 3 goles y colaboró con una asistencia.

Panichelli debutó oficialmente con la selección argentina de fútbol el 14 de noviembre de 2025, en un amistoso frente a Angola disputado en Luanda. Ingresó a los 86 minutos en reemplazo de Nicolás González. Durante sus minutos en cancha tuvo una oportunidad clara de gol, eludiendo a un defensor y rematando de zurda, pero la pelota se fue desviada. No convirtió en ese partido y, hasta el momento, ese fue su único encuentro oficial con la Mayor. El cordobés de 23 años lleva convertidos 18 tantos en 38 encuentros disputados (más 4 asistencias) en lo que va de la temporada con Racing de Estrasburgo.

El debut del seleccionado argentino en la Copa del Mundo está programado para el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium a las 22, hora argentina. Las siguientes presentaciones serán el lunes 22 de junio ante Austria en el Dallas Stadium a las 14 y el cierre en la fase inicial será el sábado 27 frente a Jordania, también en Dallas, a las 23.

En otro orden de cosas, a menos de tres meses de la inauguración de la cita mundialista, la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) presentó la nueva camiseta alternativa que vestirá la selección nacional durante su participación en la copa organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).

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