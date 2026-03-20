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"Su peor pesadilla": cuatro motivos para ver esta atrapante serie de suspenso durante el finde largo

Un thriller psicológico atrapante, con grandes actuaciones y giros constantes, ideal para maratonear durante los días de descanso.

Por Daiana Kaziura
Los motivos para ver “Su peor pesadilla, la serie de suspenso más atrapante del finde largo. &nbsp;

Los motivos para ver “Su peor pesadilla", la serie de suspenso más atrapante del finde largo.

 

El finde largo es ideal para pasar largas horas frente al televisor y, si todavía no le diste play, hay una serie perfecta para ver de un tirón. Se trata de “Su peor pesadilla” (“All Her Fault”), una producción de ocho capítulos que combina drama y thriller psicológico, con un manejo preciso de la intriga y el suspenso, potenciado por grandes actuaciones. Grandes motivos para el maratón.

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Disponible en Amazon Prime Video, la miniserie es una adaptación de la novela homónima escrita por la autora irlandesa Andrea Mara y publicada en 2021.

La historia sigue a Marissa Irvine (Sarah Snook), quien llega a buscar a su hijo de casi seis años, Milo (Duke McCloud), a la casa de un compañerito llamado Jacob (Tayden Jax Ryan). Sin embargo, al tocar la puerta en la dirección indicada, recibe una respuesta inquietante: la mujer que vive allí asegura no conocer ni al niño ni a su madre. En ese instante, comienza la peor pesadilla de cualquiera.

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Mientras Marissa y su esposo Peter (Jake Lacy) inician una búsqueda desesperada junto a su entorno familiar, todo empieza a desmoronarse. La crisis expone secretos guardados durante años y, en paralelo, se revelan detalles del perturbador secuestro del niño.

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En ese contexto aparece Jenny Kaminski (Dakota Fanning), una nueva amiga que se convierte en un apoyo inesperado para Marissa. Juntas construyen una alianza tan improbable como necesaria, atravesada por la angustia, la culpa y la necesidad de sostenerse mutuamente.

Los 4 motivos por los que “Su peor pesadilla” es ideal para maratonear

  • Un drama con fuerte carga social

El título original —“All Her Fault” (“Todo es culpa de ella”)— sintetiza el núcleo de la historia: la presión y la culpa que recaen sobre la maternidad. La serie explora con inteligencia la culpa materna, la exigencia social y la delgada línea entre proteger y controlar.

A través del vínculo entre Marissa y Jenny, se retrata con acierto la presión sobre las mujeres actuales: madres, profesionales y sostén del hogar, sin caer en clichés ni en la autocompasión. Así aparecen los malabares cotidianos, el estrés y la ansiedad propios de esta época, junto con esa mirada social que juzga, incluso entre pares.

  • El ritmo que no da respiro

La miniserie arranca de lleno con el conflicto y mantiene un ritmo ágil desde el primer minuto. Cada episodio cierra con un giro o revelación que obliga a seguir viendo.

La tensión es constante y los giros están tan bien construidos que llevan a la desconfianza sobre distintos personajes en cada capítulo. Nadie queda completamente a salvo de la duda y este detalle está tan bien orquestado que hasta el personaje más confiable termina generando sospechas.

  • Actuaciones que sostienen todo

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Más allá de la trama atrapante, uno de los grandes aciertos de la serie está en sus interpretaciones. Sarah Snook y Dakota Fanning logran actuaciones intensas y creíbles, que construyen un vínculo cargado de emoción.

La angustia, la culpa y la presión que atraviesan sus personajes traspasan la pantalla, gracias a una química notable entre ambas y a sus sólidas interpretaciones.

  • Un final a la altura

La resolución no decepciona. Por un lado, cierra el misterio en torno a la desaparición de Milo; por otro, ofrece una reflexión incómoda sobre la culpa, la maternidad y cierta idea de justicia poética.

La serie logra atar los cabos narrativos sin perder tensión y deja, incluso en sus últimos minutos, una sensación inquietante que perdura más allá del final.

El trailer de "Su peor pesadilla"

Embed - ALL HER FAULT Trailer SUBTITULADO [HD] Su peor pesadilla - Dakota Fanning

Ficha técnica

  • Título: Su peor pesadilla (All Her Fault)
  • Género: Drama / Thriller psicológico
  • Año: 2025
  • Origen: Estados Unidos
  • Duración: 8 capítulos
  • Reparto: Sarah Snook, Jake Lacy, Dakota Fanning, Jay Ellis, Abby Elliott, Michael Peña, Thomas Cocquerel y Daniel Monks
  • Dónde verla: Amazon Prime Video
  • Dirección: Minkie Spiro y Kate Dennis
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