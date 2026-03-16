Premios Oscar: las tres películas más destacadas y de qué se trata cada una

De qué se tratan "Una pelea tras otra", "Pecadores" y "Valor sentimental", las películas favoritas de los Oscar 2026.

Este domingo se vivió la 98ª edición de los Premios Óscar y la gala se vivió sin demasiadas sorpresas. Los grandes ganadores fueron los títulos que se venían barajando en los últimos días. Entre ellos, la película más premiada de la noche fue “Una batalla tras otra”, que se llevó 6 estatuillas. En tanto, que “Pecadores” se quedó con 5 estatuillas. Y, si bien hubo producciones que se quedaron con mayor cantidad de premios, la tercera destacada fue “Valor sentimental”, que fue elegida como la mejor película internacional.

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En detalle, de qué se trata cada una de ellas y en qué plataformas están disponibles:

Una batalla tras otra

El film de Paul Thomas Anderson se quedó con 6 estatuillas: Mejor película, Mejor dirección, Mejor actor de reparto, Mejor guion adaptado, Mejor casting y Mejor montaje.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio y el inoxidable Sean Penn (qué recibió el premio a Mejor actor de reparto pero no se presentó a la cita), la película se basa en la novela Vineland, de Thomas Pynchon. La trama tiene como protagonista a Bob Ferguson, un exrevolucionario que, tras dieciséis años de vida clandestina, se ve forzado a reunir a sus antiguos compañeros para rescatar a su hija de las manos de un viejo enemigo: el coronel Steven J. Lockjaw.

Lo que comienza como una comedia negra de tono ligero y casi caricaturesco se convierte, de manera orgánica, en un relato emocional de gran densidad, con una marcada ideología hacia la revolución. Ya en el final, cuando todo parece teñido de desencanto, emerge una noción clave: la solidaridad como red de contención.

Ficha técnica

Género: Comedia / Drama

Origen: Estados Unidos

Duración: 2:42

Reparto: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Regina Hall

Dónde verla: HBO Max

Dirección: Paul Thomas Anderson

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Pecadores (Sinners)

Con 5 premios conseguidos (Mejor actor protagonista, Mejor guion original, Mejor fotografía, Mejor banda sonora original y Mejor sonido), el film de Ryan Coogler quedó a un paso de consagrarse como la gran ganadora.

El thriller de terror sobrenatural está protagonizado por Michael B. Jordan, quien interpreta a dos hermanos gemelos en la década de 1930. Buscando una nueva vida, regresan a su pueblo natal en Mississippi, pero se enfrentan a un mal antiguo y sediento de sangre: vampiros.

Más del vuelco sobrenatural, utiliza el género del horror para explorar temas profundos como la identidad, la culpa, la herencia y la redención. El terror se construye de manera gradual, no solo desde lo sobrenatural sino también desde los conflictos internos y los pecados de los personajes. La película combina de forma equilibrada horror, drama social y espiritualidad, creando una historia que reflexiona sobre la comunidad, la fe y la responsabilidad moral.

Ficha técnica

Género: Terror / Acción

Origen: Estados Unidos

Duración: 2:17

Dónde verla: HBO Max

Elenco: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller, Jayme Lawson, Li Jun Li

Dirección: Ryan Coogler

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Valor sentimental (Sentimental Value)

Si bien la película ganó un solo premio, fue el de Mejor película internacional, consagrándose como el film más destacado del mundo de habla no inglesa del último año.

El drama noruego dirigido por Joachim Trier, sigue a Nora, una actriz de teatro que, tras la muerte de su madre, se reencuentra con su padre, Gustav, un famoso director de cine, quien busca reconectar a través de un guion basado en su historia familiar. El rechazo de Nora desencadena una exploración sobre secretos pasados, la ausencia de afecto y el dolor no resuelto.

En "Valor sentimental", la historia se presenta, en primer plano, como el retrato de una familia disfuncional. Sin embargo, a medida que avanza el relato comienzan a emerger otros temas que complejizan la trama, como piezas de un rompecabezas que se acomodan gradualmente. Ese desarrollo pausado y reflexivo le otorga al film una profundidad que es característica de grandes piezas del cine escandinavo.

Ficha técnica

Género: Drama

Origen: Noruega

Duración: 2:13

Dónde verla: Mubi

Elenco: Stellan Skarsgård, Renate Reinsve, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas

Dirección: Joachim Trier