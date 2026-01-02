¿Todavía no las viste?, la lista con las 5 mejores películas de 2025

Un repaso por las 5 mejores películas que dejó el 2025, según la óptica de Tiempo para Ver.

El 2025 fue un año extraordinario para el cine: audaz, incómodo y profundamente humano. Lejos de las fórmulas seguras, las películas que marcaron estos últimos doce meses se animaron a tensionar los géneros, explorar emociones extremas y plantear preguntas difíciles sobre la culpa, la identidad, el duelo, el poder y la fragilidad de la vida. Desde un terror que duele más de lo que asusta, hasta sátiras despiadadas, relatos existenciales y dramas políticos atravesados por lo íntimo, estas cinco películas no solo se destacaron por su calidad técnica y artística, sino por dejar una huella persistente en el espectador.

Luto Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones, en un hotel el día de Año Nuevo

Tiempo para Ver Un repaso por las 5 series que definieron el año: incómodas, oscuras y necesarias

El terror tuvo grandes producciones este año, que trataron de darle una vuelta de rosca al género. Ese es justamente uno de los aspectos que hacieron resaltar la obra de los hermanos Danny y Michael Philippou. Más allá del susto, con este film propusieron un horror con sentido y profundidad emocional. Utilizaron el terror como vehículo para hablar del duelo, la maternidad y la obsesión. Aquí, el miedo nace de emociones humanas reconocibles y dolorosas, lo que la vuelve más perturbadora y duradera que muchas propuestas del género.

El ritmo lento y ambiguo que le supo dar un aire fresco al género de los sobresaltos, es el que genera la incomodidad y la espera. La tensión se construye con silencio, miradas y dudas, y cuando el horror aparece, lo hace con un impacto mucho mayor.

Las imágenes en VHS, los rituales, los cuerpos y la puesta en escena crean un universo propio, reconocible y coherente. No imitó fórmulas: dialogó con el terror contemporáneo, pero con su propia voz. Un aspecto que se combina con personajes complejos y actuaciones decisivas. Laura, interpretada por Sally Hawkins, es una figura perturbadora y trágica a la vez. No hay villanos simples: todos los personajes están atravesados por pérdidas reales, lo que vuelve el conflicto más incómodo y verosímil.

Y sin dudas, la frutilla del postre es su final, con una de las escenas más devastadoras del año. Se trata de un desenlace que, más que terrorífico, es emocionalmente demoledor. Trasciende el gore y enfrenta al espectador con una idea tan humana como insoportable, dejando una huella que persiste mucho después de que terminan los créditos.

En conjunto, “Haz que regrese” no solo destacó dentro del terror, sino que se impuso como una de las experiencias cinematográficas más intensas, arriesgadas y memorables del año.

Ficha técnica:

Género: Terror

Origen: Australia

Duración: 1:39

Reparto: Sally Hawkins, Billy Barratt, Jonah Wren Philips, Sora Wong

Dónde verla: HBO Max

Dirección: Danny y Michael Philippou

Embed - HAZ QUE REGRESE - Tráiler oficial

4- “La vida de Chuck”

Se destacó dentro de la enorme cantidad de producciones de este 2025 porque logró algo poco frecuente: tomar el legado de dos maestros del terror y transformarlo en una obra íntima, luminosa y profundamente humana. Mike Flanagan y Stephen King decidieron correrse de los caminos que los hicieron famosos y, lejos de perder identidad, revelaron facetas creativas inesperadas y maduras.

Uno de sus grandes aciertos es su estructura narrativa contada al revés, lo cual no funciona como un simple recurso formal, sino como el verdadero motor del relato. A medida que la historia retrocede en el tiempo, el espectador reconstruye la vida de Chuck como un rompecabezas emocional que despierta intriga, atención y una conexión cada vez más profunda con el personaje.

Otra de sus mayores virtudes es el poder de convertir el apocalipsis en una celebración de la vida. Allí donde otros relatos apuestan por la destrucción y el caos, esta propuesta encuentra reflexión, belleza y sentido, utilizando el fin del mundo como metáfora de la fragilidad humana y del valor de cada instante.

Por otra parte, "La vida de Chuck" se permitió combinar géneros sin perder coherencia ni sensibilidad. El drama existencial, la fantasía, el musical sutil y el relato de crecimiento conviven con naturalidad, dando como resultado una experiencia rica, dinámica y emocionalmente honesta, en la que cada acto aporta una pieza clave al conjunto.

La película deja una huella duradera porque conmueve sin manipular y reflexiona sin imponer respuestas. No indica cómo vivir, pero sí invita a repensar qué momentos, vínculos y pasiones dan verdadero sentido a la existencia.

Ficha técnica

Género: Ciencia ficción / Drama

Origen: Estados Unidos

Duración: 1:50

Dónde verla: Apple TV / Amazon

Elenco: Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Mia Sara, Carl Lumbly, Jacob Tremblay y Mark Hamill.

Dirección: Mike Flanagan

Embed - La Vida De Chuck | Tráiler Oficial (Subtitulado) | Cinemex

3- “Pecadores”

Sin dudas es otra de las películas que logró tomar un género reconocible y transformarlo en una experiencia cinematográfica poderosa, personal y culturalmente significativa. Es una obra que utiliza el horror como punto de partida para hablar de identidad, culpa, herencia y redención.

Se distingue por su atmósfera envolvente y sensorial. El sur de Estados Unidos no funciona solo como escenario, sino como un personaje vivo, atravesado por el calor, la música, la espiritualidad y los fantasmas del pasado. Esa identidad se refuerza con una puesta en escena minuciosa, una fotografía imponente y un uso del sonido que convierte al blues y al gospel en parte esencial del relato.

Al mismo tiempo, “Pecadores” construye su terror de manera paciente y elegante. El miedo no surge solo de lo sobrenatural (aunque lo tiene), sino de las decisiones, los pecados y las heridas que cada uno arrastra, lo que vuelve la experiencia más inquietante y duradera.

Otro de sus grandes aciertos es la fusión orgánica de géneros. El film combina horror, drama social y relato espiritual sin que ninguno se imponga sobre el otro. Esa mezcla le permite trascender las etiquetas y ofrecer una historia que interpela tanto desde lo emocional como desde lo simbólico, hablando de comunidad, fe y culpa sin subrayados ni discursos explícitos.

Las interpretaciones sostienen el peso emocional del relato con solidez y matices. Los personajes están construidos desde la ambigüedad moral, lo que refuerza la idea central de la película: nadie está completamente libre de pecado, y todos cargan con consecuencias.

Ficha técnica

Género: Terror / Acción

Origen: Estados Unidos

Duración: 2:17

Dónde verla: HBO Max

Elenco: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller, Jayme Lawson, Li Jun Li

Dirección: Ryan Coogler

Embed - Pecadores | Tráiler Oficial | Subtitulado

2- "Bugonia”

La obra confirmó, una vez más, que Yorgos Lanthimos no filma para agradar, sino para incomodar, provocar y obligar a mirar al ser humano desde su costado más frágil y miserable. El director profundizó su propio universo y demostró que su fórmula, lejos de agotarse, sigue siendo una herramienta poderosa para reflexionar sobre el mundo contemporáneo.

Desde su planteo inicial, la película se apoya en la exageración y lo inverosímil para construir una sátira feroz. La conspiración extraterrestre funciona menos como un relato de ciencia ficción y más como una metáfora brutal sobre la paranoia, la soledad y la necesidad de encontrar culpables externos para explicar el vacío personal y el colapso colectivo. En ese sentido, lo diminuto del ser humano se convierte en el verdadero eje del relato.

Al mismo tiempo, despliega un tono profundamente pesimista y existencialista, probablemente el más triste de la filmografía de Lanthimos. La comedia negra convive con un mensaje ecológico y humanista que, lejos de ofrecer consuelo, expone las falencias morales, la incapacidad de empatía y la autodestrucción como rasgos centrales de nuestra especie.

La puesta en escena refuerza esa incomodidad constante. Los colores vibrantes, los primeros planos inquietantes y los encuadres calculados construyen una experiencia sensorial que exige atención y entrega. Nada está pensado para resultar amable: cada decisión visual y sonora empuja al espectador a abandonar lo racional y a sumergirse en lo que se esconde debajo de la superficie narrativa. Además, las actuaciones de Emma Stone y Jesse Plemons, dos favoritos del director, logran sostener el corazón perturbador de la historia.

Finalmente, "Bugonia" alcanza su punto más alto en un cierre inquietante y seco, que prescinde de golpes bajos y artificios evidentes. Sin sangre excesiva ni clímax grandilocuentes, la película logra perturbar desde lo conceptual, dejando al espectador con una pregunta incómoda: cuánto vale realmente la humanidad y qué tan frágil es la idea que tenemos de ella.

Ficha técnica

Género: Ciencia ficción / Suspenso

Origen: Estados Unidos, Reino Unido

Duración: 1:59

Reparto: Emma Stone, Jesse Plemons y Aidan Delbis

Dónde verla: Apple TV / Cines

Dirección: Yorgos Lanthimos

Embed - BUGONIA | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

1- “Una batalla tras otra”

Paul Thomas Anderson logró que lo que comienza como una comedia negra de tono ligero y casi caricaturesco se convirtiera, de manera orgánica, en un relato emocional de gran densidad.

Desde su arranque, "Una batalla tras otra" se permite la exageración y el exceso. La militancia revolucionaria aparece teñida de estridencia, ironía y desparpajo, con personajes que rozan lo grotesco y situaciones que parecen al borde de la parodia. Sin embargo, ese tono inicial no es gratuito: funciona como una máscara que, poco a poco, se resquebraja para dar paso a una mirada más oscura y desencantada.

A medida que el relato avanza, la historia se desplaza del plano ideológico al terreno íntimo. Las grandes consignas pierden fuerza y emergen el cansancio, la culpa, las adicciones y la sensación de fracaso. Anderson construye ese tránsito con precisión, dejando que el humor se diluya y que el drama existencial gane espacio sin brusquedades, acompañando el envejecimiento emocional de sus personajes.

En ese proceso, el protagonista encarnado por Leonardo DiCaprio se vuelve el eje de una transformación conmovedora. El exrevolucionario idealista da paso a un hombre quebrado, aferrado a la crianza de su hija como último anclaje posible.

Al mismo tiempo, la película amplía su mirada para hablar de lealtades, traiciones y del lado más opaco del poder, sin caer en discursos cerrados ni en consignas evidentes. Hacia el final, cuando todo parece teñido de desencanto, emerge una noción clave: la solidaridad como red de contención. No se trata de grandes gestas ni de revoluciones épicas, sino de vínculos pequeños, subterráneos y humanos que permiten seguir en pie. Esa esperanza mínima, pero persistente, resignifica todo el recorrido previo.

Ficha técnica

Género: Comedia / Drama

Origen: Estados Unidos

Duración: 2:42

Reparto: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Regina Hall

Dónde verla: HBO Max

Dirección: Paul Thomas Anderson