miércoles 31 de diciembre 2025

Oficial

Se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen

El chef, que se descompensó durante una expedición al Volcán Lanin el pasado 12 de diciembre, continúa internado bajo cuidados médicos en el Hospital Alemán.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este miércoles 31 de diciembre, el Hospital Alemán de Buenos Aires difundió el nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen, chef reconocido y figura de la gastronomía argentina. El comunicado, firmado por el director médico Dr. Norberto Mezzadri, indica que Petersen permanece internado en el centro de salud, bajo el monitoreo permanente de los médicos de la institución. Según el parte, “el paciente continúa internado en la institución, bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario. Al momento de este comunicado, el paciente permanece clínicamente estable. En el marco de su atención, se están llevando a cabo estudios conforme a lo planificado y siguiendo los protocolos habituales”. El hospital expresó su acompañamiento a la familia y se comprometió a mantener una comunicación permanente, respetando la confidencialidad de la información médica. La tranquilidad transmitida por este mensaje oficial busca responder a la preocupación de familiares, colegas y seguidores que siguen de cerca la evolución de Petersen.

El episodio que desencadenó la emergencia ocurrió el 12 de diciembre, durante una expedición al Volcán Lanín en Junín de los Andes. Petersen formaba parte de un grupo que realizaba una travesía cuando comenzó a manifestar signos de agotamiento. Un guía del equipo notó el estado de fatiga del chef y solicitó la intervención de guardaparques para coordinar el rescate. El operativo permitió que Petersen recibiera asistencia en el lugar, lo sedaron y trasladaron de urgencia al hospital local, donde los médicos diagnosticaron fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que representa un riesgo considerable. La situación requirió una respuesta inmediata y la presencia de personal especializado.

image

El traslado de Petersen a Buenos Aires se realizó el 26 de diciembre en un avión sanitario, acompañado por personal de salud y con monitoreo constante durante todo el vuelo. Antes de su llegada al Hospital Alemán, Petersen fue atendido en dos centros médicos de la región: el hospital de Junín de los Andes y el hospital Ramón Carrillo en San Martín de los Andes. En este último ingresó a la unidad de terapia intensiva tras presentar una falla multiorgánica, una condición crítica que comprometió al menos a dos órganos vitales. La derivación a Buenos Aires resultó de una evaluación médica que priorizó la necesidad de estudios y cuidados avanzados, considerando la complejidad del cuadro. El proceso de traslado se completó sin contratiempos, garantizando la estabilidad clínica del paciente durante el trayecto.La información sobre el estado de salud de Petersen se manejó desde el inicio con estricta reserva. El parte oficial emitido el 18 de diciembre por las autoridades sanitarias de Neuquén y el hospital Ramón Carrillo informaba sobre el estado reservado del paciente e instaba a los medios y al público a respetar la privacidad. Tanto la familia como los equipos médicos mantuvieron una política de confidencialidad, enfocando los esfuerzos en el acompañamiento cercano y la protección de la intimidad del paciente. El hospital reiteró este compromiso en su último comunicado, subrayando la importancia de resguardar la información médica en un contexto de alta exposición pública.

El círculo íntimo de Petersen reconoció la labor de los profesionales que lo asistieron en cada etapa del proceso. La familia difundió un mensaje antes de las fiestas en el que expresó: “Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”. Roberto Petersen, hermano de Christian, destacó la dedicación médica y el apoyo recibido, así como la fortaleza demostrada por el chef durante los días más críticos. El entorno resaltó el acompañamiento constante de los equipos de salud y la importancia de la contención brindada.

La presencia de Sofía Zelaschi, esposa de Petersen, fue señalada como un pilar fundamental en el proceso de recuperación. La pareja desarrollaba varios proyectos personales y profesionales antes del incidente, incluyendo la gestión de un restaurante en Buenos Aires, iniciativas televisivas y planes de viaje. La participación activa de Zelaschi y su apoyo en cada instancia del tratamiento resultaron determinantes para el ánimo del chef y su familia. El entorno familiar vivió días de incertidumbre, pero también de solidaridad y unión en torno a Christian Petersen.El caso generó una ola de solidaridad en el sector gastronómico y en las redes sociales. Diversos colegas, instituciones y medios especializados compartieron mensajes de aliento, acompañando a la familia en este momento delicado. Desde el canal El Gourmet, que emite un ciclo conducido por los hermanos Petersen, se destacó el acompañamiento y la confianza en la recuperación del chef. El apoyo público y privado se manifestó en múltiples expresiones de afecto, reflejando la estima y el reconocimiento que Petersen cosechó a lo largo de su carrera. La familia y el equipo médico reiteraron su decisión de preservar la intimidad y agradecieron el respeto demostrado por la comunidad durante el proceso.

