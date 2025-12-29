Confirman la fecha del primer show como solista de la Pepa Brizuela en San Juan

La espera terminó. San Juan ya se prepara para recibir a la Pepa Brizuela en un momento clave de su carrera, cuando finalmente se concrete su primer show como solista en la provincia, un paso que marca un antes y un después tras años de historia arriba de los escenarios.
La presentación se dará en el marco de la Fiesta de la Chaya, un evento que reunirá distintas expresiones de la música popular y que tendrá como escenario al Complejo La Meseta. Si bien el nombre de La Pepa encabeza la propuesta, la noche no será individual: Sergio Galleguillo, emblema del folklore riojano, y Pepo Lara también formarán parte de la grilla, aportando su impronta y ampliando el clima festivo de la velada.
Recién con el correr de las horas se conoció el dato más esperado por los fanáticos: el show será el 13 de febrero, en la previa del Día de los Enamorados, una fecha cargada de simbolismo para un artista que atraviesa una etapa profundamente emocional y personal. Las entradas estarán disponibles a través de Fanticket.
Un camino que empezó a escribirse en diciembre
Aunque para San Juan será su primera vez como solista, La Pepa ya dio el gran salto a comienzos de diciembre, cuando debutó oficialmente en La Plaza de la Música, en Córdoba. Aquella noche fue mucho más que un estreno: fue una declaración de principios.
Vestido íntegramente de blanco, salió a escena como un destello. A las 2 de la mañana, “No quiero que te vayas” abrió el show bajo una lluvia de papeles plateados, con diez músicos acompañándolo y sosteniendo un espectáculo vibrante de principio a fin.
Antes y después del recital, Brizuela fue honesto con lo que estaba viviendo: “La palabra solista todavía me suena rara, todavía no lo puedo asumir”, confesó.
Con apenas tres meses de trabajo intenso junto a su equipo, reconoció que los nervios lo hicieron viajar en el tiempo, hasta 1998, cuando debutó con Trulalá. “No es fácil, es un sacrificio enorme, estamos dando lo mejor”, dijo.