Darío Barassi y una postal única en su paso por la provincia: "Noche sanjuanina"

El conductor y actor sanjuanino Darío Barassi continúa disfrutando de unos días de descanso en su provincia natal a la espera de las fiestas de fin de año junto a su familia. Activo en redes sociales, en las últimas horas compartió una nueva postal que volvió a generar repercusión entre sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram , Barassi publicó una historia que definió como una auténtica “noche sanjuanina” , un retrato de la luna desde algún lugar de la provincia.

El conductor de “Ahora Caigo” suele aprovechar sus visitas a San Juan para reconectar con sus raíces y revivir costumbres locales. En esta oportunidad, volvió a destacar escenas típicas del verano sanjuanino, combinando humor, afecto familiar y guiños a la vida de barrio.

Embed - dario barassi on Instagram: "Primos Acequia Barquitos Más San Juan no se puede Me encanta!!!!!" View this post on Instagram

Con su estilo espontáneo y cercano, Barassi reafirma cada vez que regresa a San Juan el fuerte vínculo que mantiene con su tierra, algo que sus seguidores celebran y acompañan con entusiasmo en cada publicación.