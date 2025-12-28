Darío Barassi y una postal única en su paso por la provincia: "Noche sanjuanina"

El conductor y actor sanjuanino Darío Barassi continúa disfrutando de unos días de descanso en su provincia natal a la espera de las fiestas de fin de año junto a su familia. Activo en redes sociales, en las últimas horas compartió una nueva postal que volvió a generar repercusión entre sus seguidores.
A través de su cuenta de Instagram, Barassi publicó una historia que definió como una auténtica “noche sanjuanina”, un retrato de la luna desde algún lugar de la provincia.
El conductor de “Ahora Caigo” suele aprovechar sus visitas a San Juan para reconectar con sus raíces y revivir costumbres locales. En esta oportunidad, volvió a destacar escenas típicas del verano sanjuanino, combinando humor, afecto familiar y guiños a la vida de barrio.
Con su estilo espontáneo y cercano, Barassi reafirma cada vez que regresa a San Juan el fuerte vínculo que mantiene con su tierra, algo que sus seguidores celebran y acompañan con entusiasmo en cada publicación.