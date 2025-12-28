domingo 28 de diciembre 2025

En Instragram

Darío Barassi y una postal única en su paso por la provincia: "Noche sanjuanina"

Activo en redes sociales, el actor y conductor sanjuanino Darío Barassi compartió una historia que volvió a generar repercusión entre sus seguidores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
barassi

El conductor y actor sanjuanino Darío Barassi continúa disfrutando de unos días de descanso en su provincia natal a la espera de las fiestas de fin de año junto a su familia. Activo en redes sociales, en las últimas horas compartió una nueva postal que volvió a generar repercusión entre sus seguidores.

dario barassi en san juan: el emocionante recuerdo de su infancia
Un crack

Darío Barassi en San Juan: el emocionante recuerdo de su infancia
Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.
En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

A través de su cuenta de Instagram, Barassi publicó una historia que definió como una auténtica “noche sanjuanina”, un retrato de la luna desde algún lugar de la provincia.

image

El conductor de “Ahora Caigo” suele aprovechar sus visitas a San Juan para reconectar con sus raíces y revivir costumbres locales. En esta oportunidad, volvió a destacar escenas típicas del verano sanjuanino, combinando humor, afecto familiar y guiños a la vida de barrio.

Con su estilo espontáneo y cercano, Barassi reafirma cada vez que regresa a San Juan el fuerte vínculo que mantiene con su tierra, algo que sus seguidores celebran y acompañan con entusiasmo en cada publicación.

