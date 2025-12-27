sábado 27 de diciembre 2025

Uh...

Culebrón en puerta: una famosa modelo recibió un polémico mensaje del novio de Wanda Nara

Según informaron, Martín Migueles intentó engañar a la empresaria y conductora de MasterChef Celebrity con esta famosa y ex Gran Hermano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La farándula da siempre que hablar y ahora en el programa de “Sálvense Quien Pueda” dieron a conocer que Martín Migueles quiso engañar a su actual pareja, Wanda Nara, con una conocida modelo del país.

Christian Petersen: cuál es su estado de salud; lo trasladaron a Buenos Aires
Según contaron al aire, todo ocurrió cuando Migueles se encontraba en un lugar con una persona que conoce a esta mujer. Fue ahí cuando le avisaron a la exparticipante de Gran Hermano sus intenciones: “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”, habrían sido las palabras del intermediario, según contó Yanina Latorre.

Esta joven, que lo tenía bloqueado, decidió darle una oportunidad y lo desbloqueó. A partir de ese momento, fue Martín quien tomó el control de la conversación y empezó a enviarle mensajes directos: “¿Qué haces, Clau? Que alegría escucharte. Bueno, si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp (eso aparece cuando está bloqueado). Así que no sé, no va de la mano. Espero que estés bien. Un beso”, se pudo escuchar en vivo.

Pero eso no fue todo. En el ciclo revelaron que, luego de escribirle, le mandó la dirección de su casa y hasta le propuso un encuentro. El dato que más ruido generó fue que todo esto ocurrió mientras Migueles ya estaba de novio con Wanda Nara, quien recientemente había blanqueado el romance con una foto romántica y un “felices seis meses”.

Quién es la modelo, tercera en discordia, entre Martín Migueles y Wanda Nara

En el programa Sálvese Quien Pueda revelaron que el joven le envió mensajes a Claudia Ciardone, mientras está en pareja con la conductora de MasterChef Celebrity.

image
Christian Petersen: cuál es su estado de salud; lo trasladaron a Buenos Aires

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

