Descubrieron a la China Suárez comprando en Palermo y la caja registradora mostró cuánto gastó

La exorbitante cifra que gastó la “China” Suárez durante las compras navideñas en una tienda de Palermo.

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena en la previa de la Nochebuena. Esta vez, no fue por un estreno ni por un posteo en redes, sino por una salida de compras que no pasó desapercibida en el barrio porteño de Palermo.

La actriz y cantante fue captada mientras recorría un conocido local de indumentaria, mezclada entre otros clientes pero seguida de cerca por miradas curiosas. Las imágenes, que fueron compartidas por Marcia Frisciotti en la cuenta de Instagram Gossipeame, revelaron un detalle que rápidamente generó revuelo: el abultado monto que figuró en la caja registradora.

image

Según trascendió, la pareja de Mauro Icardi eligió la tienda Zara para completar las compras navideñas destinadas a sus hijos y familiares. De acuerdo con testigos y el material que circuló en redes, la “China” salió del lugar con varias bolsas cargadas con prendas de la nueva colección.

image

Si bien se trata de una marca asociada al fast fashion, la gran cantidad de artículos seleccionados hizo que el total del ticket alcanzara una cifra impactante. El gasto final habría superado los 4 millones de pesos, más precisamente $4.585.35, un número que no tardó en convertirse en tema de conversación.