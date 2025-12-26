Si tenés vértigo, no la veas: la foto a varios metros de altura que tomaron durante el rescate en la antena de Radio Colón

Una imagen que habla por sí sola. En las últimas horas, fuentes oficiales difundieron fotos del operativo de rescate desplegado en la antena de Radio Colón , en Capital, que reflejan el riesgo extremo al que estuvo expuesto el personal interviniente. Una de las postales más impactantes muestra la altura a la que debieron trepar los rescatistas para asistir al hombre y evitar un desenlace trágico durante el procedimiento realizado el miércoles por la tarde.

Las fotografías, a las que accedió Tiempo de San Juan, exponen el trabajo en altura realizado por Bomberos, efectivos del GERAS y rescatistas, bajo un estricto protocolo de seguridad. Una de las postales más impactantes deja ver la antena desde arriba, con el vacío a los costados, y grafica el peligro al que estuvieron expuestos tanto el joven como quienes intervinieron en el rescate.

Según informaron fuentes policiales, el episodio fue advertido a través de un llamado al 911, que alertó sobre la presencia de un hombre en lo alto de la estructura. A partir de ese aviso se activó el operativo y se dio intervención a distintas reparticiones especializadas, además de negociadores entrenados, que mantuvieron diálogo constante durante gran parte de la tarde. En total, unas 15 personas participaron del procedimiento.

El protagonista del hecho tiene 27 años y, de acuerdo a los voceros oficiales, atravesaría una crisis de salud mental, con signos compatibles con consumo problemático de estupefacientes. Su identidad no fue difundida. Durante varios minutos permaneció en lo alto de la antena, generando momentos de extrema preocupación, y amagó en más de una ocasión con descender. Finalmente, alrededor de las 20, bajó por sus propios medios, sin que se registraran heridos ni incidentes.

Todo el procedimiento se desarrolló bajo la supervisión de la UFI Genérica, a cargo del fiscal Ignacio Achem. Desde el ámbito policial señalaron que, por haber ingresado a una propiedad privada, podría corresponderle la figura de violación de domicilio, aunque aclararon que la situación quedó sujeta a evaluación judicial y que no hay definición concreta sobre una eventual imputación.

Tras descender, el joven fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, donde quedó a disposición de la Justicia. Desde el área sanitaria no brindaron precisiones sobre su estado actual ni sobre posibles estudios o tratamientos, al argumentar que el caso quedó judicializado.

Otro de los puntos que quedó bajo análisis es el costo del operativo. Fuentes oficiales indicaron que el gasto total aún se evalúa y que no está definido si el joven deberá afrontarlo. No obstante, un indicio aportado por los mismos voceros señala que, al tratarse de una crisis de salud mental, una eventual demanda para recuperar esos costos “no va a prosperar”.

