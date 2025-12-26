viernes 26 de diciembre 2025

Medida

Aguinaldo de privados: la mayoría del comercio de San Juan cumplió, pero habrá controles a partir de enero

Desde el Sindicato Empleados de Comercio de San Juan señalaron que el pago se realizó en tiempo y forma en la mayoría de los casos, aunque advirtieron que algunos comercios pequeños aún no abonaron el beneficio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La fecha límite para el pago del aguinaldo en el sector privado venció el pasado 20 de diciembre y, según informaron desde el Sindicato Empleados de Comercio de San Juan (SEC), la mayor parte de los comercios cumplió con esta obligación. No obstante, desde el gremio indicaron que manejan información sobre algunos comerciantes pequeños que no pudieron afrontar el pago en el plazo establecido.

En este sentido, el secretario adjunto del sindicato, José Luis Gremoliche, explicó que en muchos casos los comercios de menor tamaño suelen abonar el Sueldo Anual Complementario junto con el sueldo de diciembre. “La mayoría de los comerciantes pequeños paga el aguinaldo con el sueldo de diciembre, por eso vamos a esperar a que pase el mes para salir a hacer controles”, señaló el dirigente.

Gremoliche destacó además que, pese a no ser obligatorio, numerosos empleadores otorgaron bonos de fin de año como un reconocimiento extra a sus trabajadores. Estos montos oscilaron entre los 70.000 y los 170.000 pesos, dependiendo del rubro y la empresa. En el caso de los supermercados, precisó que la mayoría abonó un bono de 170.000 pesos, al que se sumó la tradicional caja navideña.

Finalmente, desde el SEC solicitaron a los trabajadores que no hayan recibido el aguinaldo que realicen la denuncia correspondiente, con el objetivo de iniciar acciones gremiales y administrativas lo más rápido posible ante eventuales incumplimientos.

