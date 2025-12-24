miércoles 24 de diciembre 2025

Patricia Bullrich dejó un mensaje optimista para Navidad: "Lo mejor...

Patricia Bullrich saludó a los argneitnos en redes sociales, con una frase muy escuchada en boca de dirigentes en los últimos tiempos.

Por Guido Berrini
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, envió este miércoles un mensaje navideño y aseguró que “lo mejor está por venir”, en la antesala del tratamiento del Presupuesto en la sesión que el Senado llevará a cabo el viernes próximo.

“Que estas celebraciones nos encuentren unidos y mirando al futuro. Fue un año de grandes decisiones y de mucho trabajo para cambiar la Argentina. Sigamos adelante, sin aflojar, haciendo de la Argentina el país que sabemos que puede ser”, expresó Bullrich desde sus redes sociales.

Y añadió: “Nos han acompañado todo el año, nos han dado la posibilidad de hacer cambios que nunca tuvi la Argentina. Lo mejor está por venir”.

Bullrich No fue la única. El presidente Javier Milei publicó un mensaje en el que prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión.

“Abróchense los cinturones”: el mensaje en redes de Javier Milei para las fiestas

“Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, cerró el mandatario en el video que utilizó para celebrar Nochebuena y Navidad.

