miércoles 24 de diciembre 2025

Saludos

El mensaje navideño de Marcelo Orrego para los sanjuaninos: "renovar la confianza"

El gobernador Orrego publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. "Sé del esfuerzo que hace cada familia, del trabajo de todos los días, de las preocupaciones, pero también de esa esperanza que nunca se pierde. Por eso quiero decirles gracias. Gracias por seguir adelante y por creer en San Juan", destacó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

"En este tiempo de encuentro quiero desearles unas fiestas llenas de paz, amor y esperanza. Que podamos estar cerca de quienes queremos, cuidarnos entre todos y renovar la confianza en el camino que viene. Un abrazo grande a cada sanjuanino. ¡Feliz Navidad!". Con este mensaje, Marcelo Orrego saludó a sus comprovincianos con motivo de la Navidad.

Marcelo Orrego paseó por el centro como un sanjuanino más.
Sin protocolo alguno

El gobernador Marcelo Orrego paseó en el centro sanjuanino en la antesala de la Navidad
Marcelo Orrego 
En redes

Orrego celebró que otro proyecto minero sanjuanino haya obtenido el RIGI

El mandatario realizó un posteo en las redes sociales con su tradicional mensaje de buenos augurios, filmado en su despacho. "Queridos sanjuaninos, en estas fechas tan especiales quiero hablarles de manera simple y sincera, desde el corazón. La Navidad nos invita a detenernos un momento, a estar cerca de quienes queremos y a reflexionar. Sé del esfuerzo que hace cada familia, del trabajo de todos los días, de las preocupaciones, pero también de esa esperanza que nunca se pierde. Por eso quiero decirles gracias. Gracias por seguir adelante y por creer en San Juan. Este año nos puso a prueba, pero también nos dejó una enseñanza clara. Cuando nos cuidamos y caminamos juntos, somos más fuertes. Desde el corazón, que esta Navidad traiga paz a cada hogar y el año que viene nos encuentre más unidos que nunca. Y estamos unidos, no hay obstáculos que no podamos superar", expresó.

View this post on Instagram

