El gobernador Marcelo Orrego paseó en el centro sanjuanino en la antesala de la Navidad

El gobernador Marcelo Orrego volvió a la peatonal sanjuanina en 'modo ciudadano' en la antesala de la Navidad. Con ropa informal y sin protocolo algunos, el mandatario visitó el centro.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El mandatario sanjuanino recorrió la peatonal como un sanjuanino más que ultima las compras en la víspera de Navidad.
El gobernador Marcelo Orrego volvió a la peatonal sanjuanina en 'modo ciudadano' en la antesala de la Navidad. Con ropa informal y sin protocolo algunos, el mandatario visitó el centro.
Tras haber estado por temas de agenda en Buenos Aires, según publicó en Canal 13 San Juan, Orrego dejó el traje de lado y se lanzó a realizar las compras típicas de cara a una de las celebraciones más esperadas en el calendario.
Muchos sanjuaninos se sorprendieron al encontrarse como un peatón más al Gobernador y más de uno se animó a saludarlo e intercambiar algunas palabras en la recta fina del año.