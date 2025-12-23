El gobernador Marcelo Orrego paseó en el centro sanjuanino en la antesala de la Navidad

Marcelo Orrego paseó por el centro como un sanjuanino más.

El gobernador Marcelo Orrego volvió a la peatonal sanjuanina en 'modo ciudadano' en la antesala de la Navidad. Con ropa informal y sin protocolo algunos, el mandatario visitó el centro.

Tras haber estado por temas de agenda en Buenos Aires, según publicó en Canal 13 San Juan, Orrego dejó el traje de lado y se lanzó a realizar las compras típicas de cara a una de las celebraciones más esperadas en el calendario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sanjuantv/status/2003492154921079176&partner=&hide_thread=false Orrego, "modo papá" salió a comprar los regalos de Navidad y sorprendió a los sanjuaninos pic.twitter.com/VismCjxyuF — Canal 13 San Juan TV (@sanjuantv) December 23, 2025 Muchos sanjuaninos se sorprendieron al encontrarse como un peatón más al Gobernador y más de uno se animó a saludarlo e intercambiar algunas palabras en la recta fina del año.

Compartí esta nota en redes sociales:







