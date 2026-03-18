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Asunción

Cómo piensa el nuevo subjefe de la Policía de San Juan: "La Policía tiene que estar en la calle, se tiene que ver, pero no de una manera desordenada"

Germán Marcelo Videla asumió la conducción operativa de la fuerza con un fuerte énfasis en la prevención estratégica y el apoyo incondicional al personal que cumple funciones en la vía pública.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Para el flamante subjefe de la Policía de San Juan, Germán Marcelo Videla, el éxito de la seguridad pública radica en una presencia territorial inteligente y visible. Al momento de definir los pilares de la gestión que inicia, el funcionario señaló que "el eje principal a tomar en esta el principal, como les decía anteriormente, a mi criterio es el tema de la prevención. Considero que la policía tiene que estar en la calle, se tiene que ver y pero no de una manera desordenada, hay que trabajar mucho en eso y a cuanta más prevención y más presencia en la calle vamos a tener mejor resultado en cuanto a seguridad".

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En diálogo con Radio Sarmiento el flamante subjefe señaló que "las primeras sensaciones son de bastante emoción. La verdad que ayer es un día muy fuerte en lo emocional para mí y para toda mi familia. Igual que todos mis compañeros que han tenido la suerte de llegar a la máxima garantía de la institución".

En cuanto al manejo interno de la fuerza y su relación con los subordinados, Videla dijo que busca establecer un liderazgo de cercanía y servicio constante. "El principal mensaje sería que pueden contar con este servidor en forma permanente, igual que con mis compañeros de formación que hemos llevado los que conformaron la plana mayor para todo lo que necesiten y es también uno de los pilares fundamentales que no o lo o los lineamientos que nos bajó el jefe de policía es de que hay que estar en las cercanos al al personal que está en la calle, el que está en los lugares todo el día en distintas horas y y estar en la asistencia de ellos en forma permanente para que se sientan apoyados justamente en su trabajo", afirmó.

Este cambio de mando se produjo en un contexto institucional de gran relevancia, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, quien dispuso el ascenso de Videla al grado de comisario general en reconocimiento a su vasta trayectoria y formación académica. El acto no solo marcó la llegada de la nueva Plana Mayor, sino que también incluyó el ascenso de 1028 efectivos de diversos grados y la entrega de diez nuevas camionetas cero kilómetro. Sobre este equipamiento, Videla consideró que las unidades "vienen a darnos una inyección de recursos para poder seguir trabajando de la manera que venimos". El nuevo subjefe, de 52 años y con 29 años de servicio, posee un perfil técnico destacado por ser Licenciado en Seguridad Ciudadana y haber pasado por áreas críticas como la División Delitos, la Sección Homicidios y la División Asuntos Internos.

Finalmente, el pensamiento de Videla se orienta hacia la consolidación de la confianza social mediante la transparencia y la proximidad del agente con el vecino. Su visión de una policía integrada a la comunidad se resume en su exhortación a los sanjuaninos: "a la ciudadanía decirle que cuenten que pueden contar con una policía honesta, que confíen en su policía, que cuando vean un policía por ahí no duden en recurrir a él, que es un recurso nuestro, que está trabajando en la calle y que nos sirve para poder ir programando y organizando otras tareas".

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