Orrego encabezó el relevo del subjefe de la Policía de San juan, presentó la nueva plana mayor y entregó movilidades

Este miércoles, el gobernador Marcelo Orrego encabezó el relevo del subjefe de la Policía de San Juan, El gobernador dispuso el ascenso de Germán Marcelo Videla al grado de comisario general y su designación como nuevo subjefe de la fuerza, en reconocimiento a su trayectoria, formación y desempeño. También presentó a la nueva Plana Mayor y concretó la entrega de movilidades destinadas a optimizar la capacidad operativa en todo el territorio provincial. Lo acompañó el vicegobernador Fabián Martín.

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La actividad, no sólo marcó un cambio en la conducción de la fuerza, sino que también dio inicio a una nueva etapa organizativa, con impacto en toda la estructura policial. En este marco, Orrego dijo: “Hoy nos convoca un acto de profundo significado: el reconocimiento a más de mil hombres y mujeres de nuestra Policía que dan un paso adelante en su carrera. Cada ascenso es el reconocimiento a años de esfuerzo y compromiso, destacando especialmente al personal subalterno, quienes son la cara visible del Estado frente a cada vecino”.

Agregó que “hablar de seguridad no es hablar de algo abstracto; es hablar de la tranquilidad de las familias y del derecho a vivir en paz, condición indispensable para que una sociedad pueda crecer. Por eso, seguimos trabajando con hechos concretos: incorporamos nuevas movilidades, fortalecemos la capacitación permanente y ponemos especial atención en el bienestar integral y el acompañamiento de nuestro personal y sus familias”.

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Renovación

El movimiento en la cúpula policial generó un efecto en cadena dentro del organigrama institucional. La promoción de personal superior abrió vacantes en distintos niveles, lo que derivó en un proceso de ascensos que alcanza a 1028 efectivos de diversos grados, cuerpos y escalafones. En este contexto se entregó reconocimiento a la subjefa saliente, Cintia Alamo.

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Esta reconfiguración impacta tanto en áreas operativas como administrativas, permitiendo una reorganización progresiva de las dependencias policiales y fortaleciendo la presencia territorial de la fuerza. Además, se concretaron 12 ascensos a comisario general, quienes pasan a integrar la nueva Plana Mayor, consolidando el esquema de conducción de la institución.

En el mismo acto, el Gobierno provincial avanzó con la entrega de nuevas movilidades policiales, en el marco de un plan de renovación de flota destinado a mejorar la prevención y el patrullaje.

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Se incorporaron 10 camionetas equipadas como patrulleros, distribuidas según el relevamiento de necesidades en comisarías de la provincia: cinco camionetas 4x2 y cinco camionetas 4x4.

La inversión total asciende a $798.883.712 y permitirá reforzar la capacidad de respuesta en distintos puntos del territorio, mejorando la cobertura y la eficiencia en tareas de prevención del delito.

Con estas medidas, el Gobierno de San Juan aseguró que busca consolidar una Policía más eficiente, con mayor capacidad operativa y una estructura renovada que permita dar respuestas más rápidas y efectivas a la comunidad.

Participaron del acto el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; el jefe del RIM 22, coronel Pablo Molina; la diputada nacional, Nancy Picón; el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; la ministra de Gobierno, Laura Palma, y jefes de las distintas fuerzas de seguridad de la provincia de San Juan.

Sobre el nuevo subjefe

Videla, de 52 años, cuenta con 29 años de servicio en la institución. Es Licenciado en Seguridad Ciudadana por la Universidad Católica de Cuyo y Técnico Superior en Seguridad egresado de la Escuela de Cadetes “Dr. Antonino Aberastain”.

A lo largo de su carrera se desempeñó en comisarías de Rawson, Albardón, Rivadavia y Capital, además de integrar áreas clave como el Cuerpo Especial de Vigilancia y la División Asuntos Internos. También ocupó cargos de conducción en dependencias estratégicas como la División Delitos, la Sección Homicidios y distintas unidades operativas. En los últimos años, lideró comisarías, áreas judiciales y administrativas, consolidando un perfil orientado a la gestión integral de la seguridad pública.