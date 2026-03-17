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De larga trayectoria y extrema confianza: quién es el nuevo subjefe de la Policía de San Juan

Tras la salida de Cintia Álamo, el segundo de Néstor Álvarez asumió en el cargo. Se trata del comisario general Marcelo Videla, quien por más de 16 años impartió directivas en las comisarías sanjuaninas y que trabajó en un área delicada de la Fuerza tras un escándalo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego de que el Gobierno oficializara una nueva tanda de ascensos dentro de la Policía local y designara a Marcelo Videla en la Subjefatura de la Fuerza de Seguridad, fuentes allegadas revelaron detalles sobre quien es la nueva autoridad, a quien describieron como un hombre de extensa trayectoria y extrema confianza.

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Con más de tres décadas en el cumplimiento de sus funciones, el subjefe que ocupa el lugar que dejó Cintia Álamo pasó por diversas comisarías sanjuaninas y también se hizo cargo de áreas delicadas como la Subsecretaria de Control de Gestión -recordada como asuntos internos- y la Tesorería de la Policía.

Esta última resultó una "papa caliente" para el licenciado en Seguridad Ciudadana, tras el escándalo con el ex jefe de la repartición, Oscar Vanetti, que fue condenado por peculado, es decir, por desviar fondos de las arcas públicas a sus cuentas bancarias. De hecho, las fuentes remarcaron que fue convocado por el propio Jefe de la Policía para controlar la dependencia.

Con 52 años, el hombre nacido en Chimbas -aunque radicado en Capital- impartió directivas en al menos seis dependencias policiales, a lo largo de 16 años. Las fuentes manifestaron que trabajó en la Comisaría 24° de Rawson; en la 3° de Trinidad; en la 13° de Rivadavia; en la 28° de Rivadavia; en la 16° de Calingasta; y en la 18° de Albardón, entre otras.

Si bien no pertenece a una familia de tradición en la Policía, el padre de tres chicos y que está casado hace 28 años tiene un hermano que llegó a ser subdirector del Servicio Penitenciario. No obstante, su carrera dentro de la Fuerza pareciera no dejar casilleros vacíos.

Es que también integró la vieja división de Seguridad Personal, en la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía, al igual que estuvo en Control de Agencias de Seguridad. En los últimos años, colaboró con la brigada policial de la UFI Delitos Especiales del Poder Judicial de San Juan.

Siendo el Departamento de Administración su actual puesto, hasta su designación, el comisario inspector fue ascendido a comisario general, convirtiéndose en el segundo de Néstor Álvarez. Acorde las fuentes, tendría un vínculo estrecho y de confianza con el Jefe de la Policía, razón por la cual había quedado estaba al frente de la dependencia que maneja todo lo económico en la Fuerza y depende directamente de la Jefatura.

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