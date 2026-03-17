Dieron a conocer los ascensos en la Policía de San Juan y el nombre del próximo Subjefe

El Gobierno de San Juan oficializó una nueva tanda de ascensos dentro de la Policía local y definió quién ocupará la Subjefatura de la fuerza. El cargo será asumido por el comisario general Marcelo Germán Videla, un integrante de la fuerza con más de tres décadas de trayectoria en distintas áreas clave de la institución.

Videla reemplazará a Cintia Álamo, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en desempeñarse como subjefa de la Policía de San Juan. El nuevo designado cuenta con un amplio recorrido profesional: pasó por la ex División de Asuntos Internos, la Subsecretaría de Control y Gestión y encabezó secciones sensibles como Homicidios, Robos y Hurtos.

A lo largo de su carrera también prestó servicios en diversas comisarías de la provincia y tuvo responsabilidades en la Unidad de Apoyo del Poder Judicial. Antes de su designación, se desempeñaba en el área de Administración.

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El acto de asunción de las nuevas autoridades está previsto para este miércoles en la Plaza de Armas de la Dirección de Instrucción y Formación Policial D-6.

En paralelo, se concretaron otros ascensos dentro de la estructura policial. Fueron promovidos a comisario general los comisarios mayores Patricia Herrera, Daniel Bruna, Domingo Romero, Sergio González, Ricardo Díaz, Marcelo Llanos, Marcelo Ligorria y Rodolfo Castro. A ellos se suman los comisarios inspectores Marcelo Videla, Jorge Trigo, Gustavo Tejada y Pablo Torres.

Además, ascendieron al rango de comisario mayor los comisarios inspectores Fabio Cabrera, Fabio Andino, Jorge Calderón, Julio Aballay, Alfredo Ávila, Sandra Castillo, Carlos Trigo, Osvaldo Flores, José Casas, Roque López, Andrés Flores, Sergio Montaño, Marcelo Cobos, David Pinto, Martín Oropel, Marcos Mallea, Carina Rodríguez y Daniel Molina.