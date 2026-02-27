Confirmaron que habrá cambios en la Subjefatura de la Policía de San Juan y los ascensos se definirán en marzo

Desde la Policía de San Juan confirmaron que, durante marzo, se concretará el proceso de ascensos de oficiales superiores, instancia clave para definir la nueva conducción institucional. La medida incluirá la conformación de la plana mayor y el reemplazo en la Subjefatura, actualmente ocupada por Cintia Álamo. Aseguró que se trata de un mecanismo habitual dentro de la carrera policial y que los criterios son estrictamente profesionales.

El jefe de la Policía de San Juan, Néstor Álvarez, confirmó que durante el mes de marzo se concretará el proceso de ascensos dentro de la institución, un paso determinante para la definición de la nueva conducción. En declaraciones a Radio Sarmiento, indicó que si bien aún no hay una fecha exacta, las promociones “están previstas para este mes”.

El procedimiento contempla la conformación de la nueva plana mayor, que estará integrada por 12 comisarios generales. De ese grupo surgirá el nombre de quien ocupará la Subjefatura, en el marco del recambio natural previsto por la carrera policial.

Álvarez explicó que el cambio responde a un mecanismo institucional habitual. Detalló que, tras la promoción de los oficiales superiores, se designa a uno de los 12 generales para asumir como subjefe, remarcando que se trata de un proceso “normal y natural” dentro de la estructura jerárquica.

En cuanto a los criterios de evaluación, el jefe policial sostuvo que se analiza la trayectoria completa de cada postulante, desde el inicio de su carrera hasta la actualidad, ponderando desempeño, antecedentes y capacidad profesional acumulada a lo largo de los años.

El perfil de Cintia Álamo, actual subjefa

La actual subjefa, Cintia Araceli Álamo, asumió en mayo pasado y se convirtió en una de las figuras más representativas de la institución. Oriunda de Caucete, inició su carrera el 1° de enero de 1996 como Oficial Ayudante y desde entonces construyó una trayectoria marcada por la diversidad de funciones y la especialización.

A lo largo de casi tres décadas pasó por comisarías, condujo durante 11 años la antigua sección de Seguridad Personal -acompañando a víctimas de violencia y abuso- y participó activamente en la creación de la Comisaría de la Mujer, antecedente de la actual Unidad Fiscal CAVIG y ANIVI.

image

También encabezó la Sección Defraudaciones y Estafas, donde impulsó investigaciones tecnológicas contra el ciberdelito, y fue jefa de Policía Científica, rol en el que intervino en la transición al sistema acusatorio y lideró peritajes clave en escenas del crimen. Su último destino antes de asumir la Subjefatura fue la Unidad Coordinadora de Departamentales, desde donde supervisó comisarías, subcomisarías y distintas unidades operativas.

Reconocida por distintas organizaciones como una mujer que abrió caminos dentro de la fuerza, Álamo protagonizó además un hecho simbólico: fue la primera mujer policía en cruzar los Andes a caballo en homenaje a la gesta sanmartiniana. Su recorrido profesional la posicionó como una figura central en esta etapa de transición que ahora, con los ascensos previstos para marzo, vuelve a poner en foco la conducción de la fuerza provincial.