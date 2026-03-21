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Obras

El paraje de la Difunta Correa tendrá un escenario, un nuevo espacio para la cultura y los encuentros

Está pensado para potenciar su vida cultural y comunitaria. Se trata del Escenario Difunta Correa, una infraestructura que permite organizar y jerarquizar actividades, celebraciones y encuentros en un ámbito adecuado, seguro y funcional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El paraje Difunta Correa incorporó un nuevo espacio destinado a la realización de actividades culturales y encuentros comunitarios. Se trata del Escenario Difunta Correa, una infraestructura pensada para acompañar celebraciones, festividades y eventos que tradicionalmente forman parte de la vida del santuario.

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Hasta ahora, el predio no contaba con un espacio específico que permitiera desarrollar este tipo de actividades con las condiciones adecuadas. La construcción de este escenario permite organizar mejor los eventos culturales y contar con una infraestructura preparada para artistas, público y equipos técnicos. Este espacio contempla el sector principal del escenario, áreas de apoyo para los artistas, accesos y un espacio destinado al público. Su diseño incorpora condiciones de seguridad y funcionalidad que permiten realizar actividades culturales de manera ordenada dentro del predio.

La intervención abarcó una superficie total de 234,40 metros cuadrados, entre sectores cubiertos y semicubiertos, destinados tanto al funcionamiento del escenario como a los espacios complementarios necesarios para su actividad.

En cuanto a su materialidad, el proyecto combina una estructura mixta de mampostería armada y metálica en el sector principal del escenario, un módulo prefabricado para el área de apoyo y solados de hormigón acompañados por canteros de mampostería en los accesos. Estos materiales aseguran durabilidad, funcionalidad y una integración armónica con el entorno del paraje.

El espacio fue emplazado en un área estratégica dentro del complejo, lo que garantiza fácil acceso y buena visibilidad para el público. Las características del terreno resultaron favorables para su implantación, permitiendo desarrollar el proyecto sin limitaciones significativas en su diseño o ejecución.

Con esta obra se busca fortalecer uno de los aspectos que forman parte de la identidad del lugar: la convivencia entre la devoción, la tradición y las expresiones culturales que, año tras año, convocan a miles de visitantes en torno a la Difunta Correa.

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