Giro en la causa Naturgy: anularon todo lo actuado por el polémico predio de Chimbas y el proceso vuelve a foja cero

El conflicto legal por el predio de Naturgy en Chimbas sufrió un vuelco significativo luego de que la Cámara de Paz dictaminara la nulidad de todo lo actuado hasta el momento. Esta resolución judicial determina que la causa debe ser sorteada nuevamente para quedar bajo la órbita de un nuevo Juzgado de Faltas provincial, dejando sin efecto las decisiones previas.

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La disputa gira en torno a un terreno de siete hectáreas ubicado en Avenida Benavídez 2400 este, un espacio que genera malestar entre los vecinos debido a la acumulación de escombros y constantes problemas de inseguridad. Aunque el municipio intervino el año pasado intimando a la empresa a realizar tareas de limpieza y mejoras, y Naturgy respondió retirando transformadores antiguos, la justicia consideró que estas acciones resultaron insuficientes.

En el proceso anterior, el juez Enrique Mattar fue contundente al cuestionar la actitud de la firma, señalando que le resultaba sorprendente que una compañía con semejante capacidad técnica y económica mostrara reticencia para resolver un problema de mantenimiento menor. Sin embargo, la empresa apeló el procedimiento y logró que la Cámara de Paz anulara el expediente tras detectar graves fallas técnicas, como la falta de una imputación clara y la omisión de fundamentos legales sólidos.

A partir de ahora, el caso vuelve a foja cero y se encuentra a la espera de un nuevo sorteo judicial. Naturgy todavía enfrenta posibles sanciones que van desde multas económicas hasta la clausura o el decomiso de los bienes que se encuentran dentro del predio una vez que se retome la investigación formal.