sábado 21 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto

Giro en la causa Naturgy: anularon todo lo actuado por el polémico predio de Chimbas y el proceso vuelve a foja cero

La Justicia de Paz anuló el proceso contra la empresa por el terreno de 7 hectáreas en Avenida Benavídez, cuestionado por la mugre y la inseguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
naturgy

El conflicto legal por el predio de Naturgy en Chimbas sufrió un vuelco significativo luego de que la Cámara de Paz dictaminara la nulidad de todo lo actuado hasta el momento. Esta resolución judicial determina que la causa debe ser sorteada nuevamente para quedar bajo la órbita de un nuevo Juzgado de Faltas provincial, dejando sin efecto las decisiones previas.

Lee además
El empresario De Oliveira (a la izquierda) y Enzo Sebastián Salinas. video
Causa de los transformadores

Lo acusan de robar energía por $489.000.000 a Naturgy y él se defendió: "Para mí estaba todo de diez"
La empresa Naturgy instala dispositivos inteligentes en líneas de media tensión que permiten ubicar con precisión las fallas y agilizar la reposición del servicio en distintos departamentos de la provincia.
Servicio eléctrico

Naturgy suma tecnología para detectar fallas y reducir los tiempos de corte en San Juan

La disputa gira en torno a un terreno de siete hectáreas ubicado en Avenida Benavídez 2400 este, un espacio que genera malestar entre los vecinos debido a la acumulación de escombros y constantes problemas de inseguridad. Aunque el municipio intervino el año pasado intimando a la empresa a realizar tareas de limpieza y mejoras, y Naturgy respondió retirando transformadores antiguos, la justicia consideró que estas acciones resultaron insuficientes.

En el proceso anterior, el juez Enrique Mattar fue contundente al cuestionar la actitud de la firma, señalando que le resultaba sorprendente que una compañía con semejante capacidad técnica y económica mostrara reticencia para resolver un problema de mantenimiento menor. Sin embargo, la empresa apeló el procedimiento y logró que la Cámara de Paz anulara el expediente tras detectar graves fallas técnicas, como la falta de una imputación clara y la omisión de fundamentos legales sólidos.

A partir de ahora, el caso vuelve a foja cero y se encuentra a la espera de un nuevo sorteo judicial. Naturgy todavía enfrenta posibles sanciones que van desde multas económicas hasta la clausura o el decomiso de los bienes que se encuentran dentro del predio una vez que se retome la investigación formal.

Temas
Seguí leyendo

La empresa Naturgy firmó un acuerdo con la UNSJ para impulsar capacitaciones en oficios

El Paso de Agua Negra cambia sus horarios desde el 25 de marzo

El bisturí por los pinceles: la sanjuanina que dejó el quirófano para sanar a través del arte

Gamelas al hombro y al ritmo del "tunga tunga": cosechadores sanjuaninos que se hicieron virales en TikTok

Tras el milagro en Córdoba, en San Juan denuncian unas 100 personas desaparecidas al mes: ¿cuántas se encuentran?

En la UNSJ dictarán japonés: cómo inscribirse

Presentaron a las candidatas a Reina de la Fiesta de la Uva y el Deporte en 25 de Mayo

Encontraron varias ratas trepadas en un árbol en Rivadavia: el video

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron varias ratas trepadas en un arbol en rivadavia: el video
En calle Cabaña

Encontraron varias ratas trepadas en un árbol en Rivadavia: el video

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Macarena Selene Cantero (30), oriunda del barrio Escobar en Rawson, se encuentra desde este viernes con detención domiciliaria, acusada de montar una estructura de estafas que no perdonó ni a sus amistades más cercanas.
Judiciales

Presunta estafadora sanjuanina: falsificó avales de la Corte Suprema y recaudó hasta $12 millones con promesas de cargos

La UCA advirtió que la AUH y la Tarjeta Alimentar cubren menos de la mitad de la canasta básica
Alimentación

La UCA advirtió que la AUH y la Tarjeta Alimentar cubren menos de la mitad de la canasta básica

El gobierno de EEUU le pide al congreso 200.000 millones de dólares para matar tipos malos
Guerra

El gobierno de EEUU le pide al congreso 200.000 millones de dólares para "matar tipos malos"

Cómo la red de Epstein utilizó agencias de modelos para reclutar adolescentes de América Latina
Esacándalo

Cómo la red de Epstein utilizó agencias de modelos para reclutar adolescentes de América Latina

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas
Homicidio agravado

Joven asesinado en un partido de fútbol: uno de los acusados, contra las cuerdas

Te Puede Interesar

El empresario De Oliveira (a la izquierda) y Enzo Sebastián Salinas. video
Causa de los transformadores

Lo acusan de robar energía por $489.000.000 a Naturgy y él se defendió: "Para mí estaba todo de diez"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sábado fresco y con cielo mayormente nublado en San Juan
SMN

Sábado fresco y con cielo mayormente nublado en San Juan

Del asfalto a la fibra de vidrio: los productos insólitos que lideraron las exportaciones de San Juan
Datos curiosos

Del asfalto a la fibra de vidrio: los productos "insólitos" que lideraron las exportaciones de San Juan

Baldazo de agua fría sobre el final: San Martín lo ganaba, pero el Santo tucumano le arruinó la fiesta
Primera Nacional

Baldazo de agua fría sobre el final: San Martín lo ganaba, pero el Santo tucumano le arruinó la fiesta

Los motivos para ver “Su peor pesadilla, la serie de suspenso más atrapante del finde largo.   video
Tiempo para Ver

"Su peor pesadilla": cuatro motivos para ver esta atrapante serie de suspenso durante el finde largo