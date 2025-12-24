miércoles 24 de diciembre 2025

Brindis en casa

"Milagro de Navidad": Gioja fue dado de alta después de 5 días en el sanatorio

El ex gobernador se recupera luego de sufrir un problema intestinal y de que le realizaran algunos estudios médicos por su cuadro de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
José Luis Gioja seguirá con su recuperación médica en su casa y podrá pasar las Fiestas junto a su familia.&nbsp;

José Luis Gioja seguirá con su recuperación médica en su casa y podrá pasar las Fiestas junto a su familia. 

Este 24 de diciembre, en la antesala de Nochebuena, el ex gobernador José Luis Gioja recibió el alta médica luego de atravesar un problema intestinal que lo mantuvo internado en el Instituto San Juan durante los últimos días.

Desde el entorno del ex Senador Nacional agradecieron por los mensajes, buenos deseos e interés de los sanjuaninos y sanjuaninas que se preocuparon por la salud de "El Flaco" y desearon una Feliz Navidad. Algunos consideraron que la situación es un verdadero milagro navideño, dado que Gioja se manifiesta públicamente como un intenso creyente y hombre de fe.

Gioja había sido internado el sábado 20 de diciembre, ante una indisposición estomacal. Por ese motivo, se lo trasladó a la clínica privada donde se le realizaron los estudios correspondientes. Luego de haber superado el malestar y al finalizar con los estudios, se anunció que podría recibir el alta médica el lunes pasado, según informaron desde el equipo de prensa del dirigente del Partido Justicialista, pero recién se dio este miércoles.

Con 76 años, el político sanjuanino carga con algunas secuelas del accidente que se dio en octubre de 2013, siendo gobernador de San Juan que lo tuvo al borde de la muerte. Tras una importante recuperación que se dio en el Hospital Rawson local y en el Hospital Italiano en Buenos Aires, el entonces mandatario volvió a la provincia el 8 de febrero de 2014. Desde entonces sigue con controles médicos esporádicos.

