miércoles 24 de diciembre 2025

Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

El trágico episodio ocurrió en la mañana de este miércoles en la previa a la Navidad. En el siniestro no habría protagonizado otro vehículo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
criminalistica policia muerte
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un hombre de 48 años falleció este miércoles por la mañana tras sufrir una caída casual mientras circulaba en bicicleta por el departamento Angaco. El hecho ocurrió alrededor de las 11:10 en la intersección de calle Aguilera y calle San Juan. Con la primera información brindada por la Policía, no participó otro vehículo en el hecho.

Según informaron, los policías fueron comisionados al lugar tras el aviso de una caída casual de un ciclista. Al arribar, se encontraron con la ambulancia departamental que ya se encontraba asistiendo a la víctima, quien yacía sobre la calzada. Pese a las maniobras realizadas, el personal de salud constató que el hombre no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada como Eduardo Alvares, de 48 años de edad. De acuerdo a los primeros datos, el hombre circulaba en una bicicleta rodado 29, cayó y habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza, y perdiendo la vida en el lugar.

El caso recayó en manos de UFI Delitos Especiales y los mismo están tratando de confirmar las circunstancias del hecho y darle las respuestas a la familia del mismo, ya que el trágico hecho ocurrió en la previa a la navidad.

