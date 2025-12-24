miércoles 24 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Publicó el botín en Facebook y la Policía lo fue a buscar a Chimbas

La investigación de la Brigada Central se apoyó en el rastreo de redes sociales para identificar al sospechoso. El allanamiento fue positivo y permitió recuperar parte de los elementos robados en Capital.

Por Carla Acosta
WhatsApp Image 2025-12-24 at 01.00.36
WhatsApp Image 2025-12-24 at 01.05.13

Un trabajo de investigación que tuvo como eje el análisis de publicaciones en Facebook permitió a la Policía dar con un sospechoso de un robo ocurrido en Capital y concretar un allanamiento positivo en el departamento Chimbas.

Lee además
muere un hombre tras caer de su bicicleta en angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco
cae preso el antenitas: robo en la electrometalurgica andina e intento escapar trepando los muros
Le salió mal

Cae preso el "antenitas": robó en la Electrometalúrgica Andina e intentó escapar trepando los muros

El hecho investigado se remonta al 8 de diciembre, cuando delincuentes ingresaron a un inmueble del Loteo La Celestina, en Capital, y se llevaron ventanas de aluminio y equipamiento sanitario de cerámica. Con el avance de la causa, los investigadores detectaron que parte del botín estaba siendo ofrecido a la venta a través de redes sociales.

WhatsApp Image 2025-12-24 at 01.05.13

El seguimiento de esos perfiles digitales llevó a identificar a Olmos, mayor de edad, como presunto autor del robo y/o como reducidor de los elementos sustraídos. Con esa información, la Justicia autorizó un allanamiento en un domicilio del Lote Hogar N.° 40, en Chimbas.

Durante el procedimiento, personal de la Brigada de Investigaciones Central logró secuestrar parte de los objetos denunciados como robados, lo que terminó de confirmar la línea investigativa.

El sospechoso quedó vinculado a las actuaciones y a disposición de la Fiscalía interviniente, a la espera de la audiencia de formalización, mientras continúan las diligencias para determinar si hubo más personas involucradas en el hecho.

Seguí leyendo

Choque en Albardón: un motociclista terminó hospitalizado tras un violento impacto con una camioneta

Marchand, el delincuente de apellido francés que cayó detenido por desvalijar cabañas en Calingasta

Buscan a una adolescente de 15 años que se ausentó de su hogar en Chimbas

Una chica denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Una pareja de iglesianos detuvo su camioneta en Pocito y le robaron $1.000.000

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Un motociclista de DiDi fue asaltado en Pocito y quedó sin dinero y a pie

Murió un adolescente de Los Berros que se cayó se su bici cuando volvía de hacer mountain bike

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Este es Franco Emanuel Ruíz, el exconvicto ahora detenido por una presunta violación.
Horror en Chimbas

Una chica denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos
Por las cámaras

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Este es Franco Emanuel Ruíz, el exconvicto ahora detenido por una presunta violación.
Horror en Chimbas

Una chica denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Leonardo Pérez, el condenado.
Juicio abreviado

Condenan a prisión efectiva a un mecánico de Chimbas que vendió el auto de un cliente

Crimen en Las Chacritas: le bajaron la calificación a la científica del CONICET condenada
Sorpresa

Crimen en Las Chacritas: le bajaron la calificación a la científica del CONICET condenada

El entramado de la casona de Avenida Rawson: acá no se cobraba alquiler, quiénes quedaron a cargo del hogar y las amenazas de los exhabitantes
En Capital

El entramado de la casona de Avenida Rawson: "acá no se cobraba alquiler", quiénes quedaron a cargo del hogar y las amenazas de los exhabitantes

Te Puede Interesar

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Por Redacción Tiempo de San Juan
Papá Noel, apuradísimo: las típicas compras de último momento coparon la Peatonal de San Juan
Preparativos

Papá Noel, apuradísimo: las típicas compras de último momento coparon la Peatonal de San Juan

José Luis Gioja seguirá con su recuperación médica en su casa y podrá pasar las Fiestas junto a su familia. 
Brindis en casa

"Milagro de Navidad": Gioja fue dado de alta después de 5 días en el sanatorio

Show must go on: lo que la política sanjuanina no quiere escuchar
Análisis

Show must go on: lo que la política sanjuanina no quiere escuchar

Choque en Albardón: un motociclista terminó hospitalizado tras un violento impacto con una camioneta
Accidente

Choque en Albardón: un motociclista terminó hospitalizado tras un violento impacto con una camioneta