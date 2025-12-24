Publicó el botín en Facebook y la Policía lo fue a buscar a Chimbas

Un trabajo de investigación que tuvo como eje el análisis de publicaciones en Facebook permitió a la Policía dar con un sospechoso de un robo ocurrido en Capital y concretar un allanamiento positivo en el departamento Chimbas .

El hecho investigado se remonta al 8 de diciembre , cuando delincuentes ingresaron a un inmueble del Loteo La Celestina , en Capital, y se llevaron ventanas de aluminio y equipamiento sanitario de cerámica . Con el avance de la causa, los investigadores detectaron que parte del botín estaba siendo ofrecido a la venta a través de redes sociales.

WhatsApp Image 2025-12-24 at 01.05.13

El seguimiento de esos perfiles digitales llevó a identificar a Olmos, mayor de edad, como presunto autor del robo y/o como reducidor de los elementos sustraídos. Con esa información, la Justicia autorizó un allanamiento en un domicilio del Lote Hogar N.° 40, en Chimbas.

Durante el procedimiento, personal de la Brigada de Investigaciones Central logró secuestrar parte de los objetos denunciados como robados, lo que terminó de confirmar la línea investigativa.

El sospechoso quedó vinculado a las actuaciones y a disposición de la Fiscalía interviniente, a la espera de la audiencia de formalización, mientras continúan las diligencias para determinar si hubo más personas involucradas en el hecho.