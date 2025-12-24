miércoles 24 de diciembre 2025

Accidente

Choque en Albardón: un motociclista terminó hospitalizado tras un violento impacto con una camioneta

El siniestro vial ocurrió en la intersección de calles Coronel Guerrero y Mitre. El conductor de una moto de 110 cc sufrió politraumatismos y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-24 at 11.37.07

Un fuerte choque se registró en las últimas horas en el departamento Albardón y dejó como saldo a un motociclista herido que debió ser hospitalizado. El hecho ocurrió en la intersección de calle Coronel Guerrero y calle Mitre, donde, por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta de baja cilindrada colisionó con una camioneta.

Según informaron fuentes policiales, el impacto involucró a una moto de 110 cc y a una camioneta Ford Ranger. A raíz de la violencia del choque, el conductor del rodado menor cayó con fuerza sobre la calzada y sufrió diversas lesiones.

Al lugar acudió personal del servicio de Emergencias Médicas 107, que asistió al herido y, tras una primera evaluación, resolvió su traslado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. El motociclista presentaba un cuadro de politraumatismos y quedó internado para una mejor atención y control de su evolución.

En tanto, la mujer que conducía la camioneta resultó ilesa y no necesitó asistencia médica. Permaneció en el lugar mientras se realizaban los trámites legales correspondientes.

Efectivos policiales trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y resguardar la escena del siniestro mientras se llevaban adelante las pericias de rigor. Se aguarda el parte médico oficial para conocer el estado de salud del motociclista hospitalizado.

Fuente: Info Albardón

