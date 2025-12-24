miércoles 24 de diciembre 2025

Con el trineo cargado

Qué regalos traerá Papá Noel a San Juan: los juguetes más elegidos y los pedidos de los adultos

Un relevamiento por jugueterías del microcentro sanjuanino mostró cuáles fueron los regalos más buscados para los chicos y las preferencias de los grandes, en una jornada marcada por el boom de compras y locales colmados. El juego de mesa que está en el top y los peluches que más aparecieron en las cartitas navideñas.

Por David Cortez Vega
Imagen ilustrativa.

En varios locales coincidieron en que uno de los grandes protagonistas de esta temporada fueron los juegos de mesa, con el Basta a la cabeza. El clásico juego de palabras volvió a ganar terreno en las mesas familiares, con valores que oscilaron entre los $15.000 y los $30.000, según el tamaño y la edición. La dinámica es simple pero efectiva: encontrar palabras que comiencen con una letra determinada y encajen en categorías como países, animales o nombres antes de que alguien grite “¡Basta!” y se detenga la ronda para sumar puntos.

Embed - Cómo jugar Basta!

El calor del verano también se hizo sentir en las cartitas. Desde las jugueterías señalaron que muchos chicos pidieron accesorios para la pileta, desde inflables hasta juguetes acuáticos, ideales para las vacaciones. A la par, los dinosaurios volvieron a decir presente entre los pedidos infantiles, confirmando que hay clásicos que no pasan de moda.

Referentes del sector comercial indicaron además que los muñecos y peluches marcaron tendencia, impulsados por las modas del momento. Entre los más buscados se destacaron Capybara, Labubu y los personajes virales de “Tralalero Tralala”, junto a infaltables de siempre como Pokémon y Sonic, que siguen teniendo un público fiel entre chicos y grandes.

image

En un segundo escalón de ventas aparecieron otros productos que sostuvieron un buen nivel de demanda: pelotas infantiles, juegos didácticos, inflables para piletas, muñecas Barbie y autos a control remoto, opciones que completaron la oferta navideña en las góndolas.

¿Y qué pidieron los más grandes?

Según señalaron desde el comercio local, los regalos para adultos se concentraron principalmente en calzado y marroquinería, cosmética y perfumería, y equipos de audio, video y celulares. Dentro del rubro calzado, las zapatillas se ubicaron en el top de preferencias, tanto para regalar como para autoregalarse en estas fechas.

Amplia convocatoria en el microcentro y la aparición sorpresa del Gobernador

El fuerte movimiento se hizo sentir con claridad este martes. En la antesala de la Navidad, el microcentro de la Capital vivió un verdadero boom de compras, con una gran cantidad de personas recorriendo galerías, locales y peatonales para ultimar los detalles de Nochebuena. Desde la Cámara de Comercio de San Juan indicaron que las ventas registraron un aumento notable entre el lunes y el martes, impulsadas por la cercanía de la celebración, y recordaron que durante la tercera semana de diciembre ya se había observado un crecimiento significativo, acompañado por una masiva presencia de público en las calles del centro.

image

En medio de ese intenso trajín, el gobernador Marcelo Orrego recorrió la Peatonal sanjuanina en la antesala de la Navidad. Apareció vestido de manera informal y sin protocolo. De regreso de Buenos Aires por compromisos de agenda, el mandatario aprovechó para realizar compras de último momento, sorprendiendo a varios sanjuaninos que lo reconocieron, lo saludaron y compartieron breves charlas en la recta final del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sanjuantv/status/2003492154921079176&partner=&hide_thread=false

Imagen ilustrativa. video
